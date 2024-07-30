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В России ограничили число сим-карт для одного абонента - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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В России ограничили число сим-карт для одного абонента
В России ограничили число сим-карт для одного абонента - РИА Новости Крым, 30.07.2024
В России ограничили число сим-карт для одного абонента
Депутаты Госдумы приняли закон, ограничивающий количество абонентских номеров, которыми может владеть один человек, а также ужесточающий требования к оказанию... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T16:08
2024-07-30T16:08
государственная дума рф
мобильная связь
общество
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли закон, ограничивающий количество абонентских номеров, которыми может владеть один человек, а также ужесточающий требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Депутаты уточняют, что граждане смогут узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, через портал Госуслуг. При необходимости можно будет приостановить их обслуживание. Авторы инициативы подчеркнули, что эти поправки направлены на борьбу с мошенничеством.Что касается оказания услуг связи иностранным гражданам, то закон ужесточает требования к ним.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские операторы связи "вышли" на материковую РоссиюПамятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материкеКогда в Крыму улучшится качество мобильной связи
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государственная дума рф, мобильная связь, общество, закон и право, новости
В России ограничили число сим-карт для одного абонента

Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для россиян и иностранцев

16:08 30.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли закон, ограничивающий количество абонентских номеров, которыми может владеть один человек, а также ужесточающий требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.
"Для российских граждан вводится ограничение на владение не более чем 20 абонентскими номерами", - говорится в сообщении Госдумы.
Депутаты уточняют, что граждане смогут узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, через портал Госуслуг. При необходимости можно будет приостановить их обслуживание. Авторы инициативы подчеркнули, что эти поправки направлены на борьбу с мошенничеством.
Что касается оказания услуг связи иностранным гражданам, то закон ужесточает требования к ним.
"Заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи, обязательное прохождение идентификации с использованием биометрических данных, оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо", - говорится на сайте Госдумы.
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