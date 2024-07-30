https://crimea.ria.ru/20240730/v-rossii-ogranichili-chislo-sim-kart-dlya-odnogo-abonenta-1139243634.html

В России ограничили число сим-карт для одного абонента

В России ограничили число сим-карт для одного абонента - РИА Новости Крым, 30.07.2024

В России ограничили число сим-карт для одного абонента

Депутаты Госдумы приняли закон, ограничивающий количество абонентских номеров, которыми может владеть один человек, а также ужесточающий требования к оказанию... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T16:08

2024-07-30T16:08

2024-07-30T16:08

государственная дума рф

мобильная связь

общество

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111490/42/1114904289_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_ba7caed702ae510280d99095c140cb62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли закон, ограничивающий количество абонентских номеров, которыми может владеть один человек, а также ужесточающий требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам. Информация об этом размещена на сайте законодательного органа.Депутаты уточняют, что граждане смогут узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, через портал Госуслуг. При необходимости можно будет приостановить их обслуживание. Авторы инициативы подчеркнули, что эти поправки направлены на борьбу с мошенничеством.Что касается оказания услуг связи иностранным гражданам, то закон ужесточает требования к ним.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские операторы связи "вышли" на материковую РоссиюПамятка туристу: работа мобильной связи и интернета в Крыму и на материкеКогда в Крыму улучшится качество мобильной связи

https://crimea.ria.ru/20240724/v-sk-predlozhili-vvesti-vesomyy-nalog-za-ispolzovanie-truda-migrantov-1139107177.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, мобильная связь, общество, закон и право, новости