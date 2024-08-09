https://crimea.ria.ru/20240809/semeynyy-byudzhet-kak-kontrolirovat-svoi-finansy-s-vygodoy-1139397327.html

Семейный бюджет: как контролировать свои финансы с выгодой

Семейный бюджет: как контролировать свои финансы с выгодой - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Семейный бюджет: как контролировать свои финансы с выгодой

Значительная, если не большая часть семейных ссор происходит из-за денег. Данные опросов разнятся, но факт остается: от 22% до более чем 50% конфликтов между... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T10:00

2024-08-09T10:00

2024-08-09T10:00

рнкб (пао)

финансы

финансовая грамотность

деньги

семья

общество

совет эксперта

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Значительная, если не большая часть семейных ссор происходит из-за денег. Данные опросов разнятся, но факт остается: от 22% до более чем 50% конфликтов между мужем и женой (или между родителями и детьми) разгораются именно из-за материальных проблем.Катализатором такой ссоры может послужить что угодно – как расточительность одного из супругов, так и, напротив, режим жесткой экономии. Существенным конфликтным фактором является незнание супругами уровня доходов друг друга. Например, жена думает, что муж на работе получает много, а это оказывается совсем не так. По этой причине, согласно недавнему исследованию университета "Синергия", ссорятся 36% супружеских пар. А случается, что один из супругов получает гораздо больше, чем декларирует. И это тоже повод для размолвки. Таких ссор около 4% от общего числа.Так или иначе, но, если вы хотите минимизировать риски семейных размолвок, вам будет необходимо выложить банковские карты на стол и составить семейный бюджет.Что такое семейный бюджет? Это финансовый план на определенный период (чаще всего на месяц), который представляет собой подробную опись доходов и расходов семьи.Виды семейного бюджетаСогласно уже упоминавшемуся исследованию, около 25% семей практикуют раздельный бюджет. То есть, у мужа – свои деньги, у жены – свои.В ситуации, когда каждый хозяин своим деньгам, есть свои плюсы. Например, про себя вы совершенно точно знаете, сколько у вас средств и на что вы их потратили. Но не можете сказать того же про свою вторую половину. Вы можете и не догадываться, какими средствами располагает ваш супруг (супруга). При этом каждый финансово независим друг от друга, соответственно, меньше ссор.Но есть в таком способе ведения семейного хозяйства и свои подводные камни. Например, очень трудно осуществить какую-то крупную покупку, которую можно осилить только сообща. Потому что финансовое положение вашей семьи вам же и неизвестно. Отсюда – неэффективное управление долгосрочными финансовыми целями. И, как результат очень слабая, на грани отсутствия, ответственность супругов друг перед другом.Около трети всех пар ведут смешанный (или долевой) бюджет. Здесь все просто: каждый из супругов направляет в "общий котел" часть дохода. Таким образом, казалось бы, появляется возможность убить двух зайцев – формировать как общий, так и свой личный бюджет, на собственные цели. Вместе с тем возрастают доверие и открытость между супругами, поводов для конфликтов становится меньше. В семье создается финансовая подушка безопасности. Уже можно попробовать накопить средства на какую-то крупную покупку или планировать расходы, что называется, в долгую.Но есть и оборотная сторона. От ссор и конфликтов вы по-прежнему не застрахованы. Почему? Потому что в общую копилку каждый из супругов кладет кто-то больше, а кто-то меньше. Это может вызвать разногласия. К тому же при таком способе ведения семейного финансового хозяйства вы можете все равно не знать уровень доходов вашей второй половины. То есть проблема никуда не уходит.Однако есть и минусы. Как муж, так и жена не могут потратить деньги без согласования со второй половиной. А это - отсутствие финансовой свободы. И порой такое ограничение создает моральный дискомфорт.Зачем и как вести семейный бюджет?Есть безошибочные признаки того, что вам пора приводить финансы в порядок.Первый тревожный звоночек – долги. Не ситуативные (условная "тысяча" до зарплаты), а большие и систематические, которые надо выплачивать каждый месяц. Собственно, тревожиться надо тогда, когда они превышают 30% ваших доходов.Второй признак – невозможность совершать крупные покупки, кроме как в кредит или в долг. Третий – у вас нет накоплений, и на "черный" день финансовой подушки безопасности у вас тоже не предусмотрено.Собственно, вам надо озаботиться финансовыми вопросами даже если совпадает один из признаков. А если уж налицо все три – составляйте бюджет немедленно.Как тратить правильно?Кто-то скажет: "Какой еще бюджет, если мне не хватает денег?!" Но давайте посмотрим, на что вы их расходуете.С каждым из нас случаются так называемые импульсивные покупки, когда нам что-то вдруг так понравилось в магазине, что мы не удержались, и приобрели. Согласно одному из исследований, посвященному этой теме, импульсивные покупки время от времени совершает чуть меньше 50% россиян. 20% делает это часто, 27% - периодически. К числу импульсивных покупок относятся продукты питания, одежда, книги, компьютерные игры. Многим торговым предприятиям это, конечно, выгодно, ведь именно на покупки под влиянием внезапного импульса приходится от 40% до 80% выручки магазинов.Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима >>Но если вы серьезно намерены привести финансовое положение в норму, вы должны либо отказаться, либо существенно ограничить траты денег на внезапные "хотелки".Еще один важный момент – незапланированные перекусы, кофе на вынос. Часто можно обойтись без этих гастрономических радостей. Ведь такие траты – это тоже потакание внезапным прихотям. Да, много денег на это не уходит. Но если вы сосчитаете такие расходы хотя бы за месяц, совокупная сумма покажется вам не такой уж пустяковой.Откажитесь от ненужных вам платных подписок в смартфоне. Определите услуги, за которые вы платите, но не пользуетесь. Как правило, они отягощают бюджеты многих семей. Например, записались вы на фитнес или в бассейн, или в школу танцев. А ходить заниматься некогда. Или не хочется. То же касается абонементов на культурные мероприятия. Они, как правило, дорогостоящие, а вы туда – не факт, что ходите.Еще одна статья расходов – техника. Допустим, сломался у вас пылесос. В большинстве случаев его можно просто отнести в ремонт и починить, а не покупать новый, влезая при этом в ненужную вам кредитную историю.Как оптимизировать семейный бюджет?Но вот вы составили финансовый план. Следует помнить главное правило – расходы не должны превышать доходы.После этого начинаем формировать "подушку" финансовой безопасности. Это может быть некий общий счет, который ваша семья будет пополнять ежемесячно. Притом делать это лучше не фиксированной суммой, а процентом от ваших доходов. Скажем, 10%. Если будете откладывать хотя бы такую часть доходов, то "подушка" финансовой безопасности довольно быстро увеличится. Хранить накопления лучше в каком-нибудь банке, который предлагает клиентам различные программы. Если грамотно выбрать вклады, ваши деньги не только сохранятся, но и весьма существенно приумножатся, начнут, что называется, работать на вас.Есть еще специальные детские вклады. В чем их смысл и почему они детские? Каждый месяц со счета папы, мамы или обоих вместе списывается либо фиксированная сумма, либо процент от доходов, перечисляется на счет, открытый на имя ребенка от 6 до 18 лет. При этом сам ребенок может следить, насколько он становится состоятельнее. Так, за несколько лет сумма может набраться весьма приличная.Некоторые банки предлагают такую услугу, как совместный счет. Это счет, пользоваться которым может несколько человек – например, близкие родственники или друзья. Основной владелец счета может открывать доступ к деньгам, а банк выпускает для нового пользователя специальную карту. Очень удобно в отпуске или внезапной поездке.Как "кредитка" приносит прибыльПодушкой финансовой безопасности может служить даже кредитная карта. Каким образом? Например, можно пользоваться кредитными картами с продолжительным льготным периодом. У некоторых банках такие сервисы есть.Есть несколько способов использовать льготный период с выгодой для себя. Самый простой: совершать покупки в самом начале месяца, в таком случае льготный период на новую покупку автоматически сдвигается "вправо".Можно поступить и чуть похитрее. Например, всю зарплату поместить в банк, как пополняемый вклад, а тратить деньги с кредитки – в рамках льготного периода. И вот три месяца спустя вы снимаете деньги с вклада, а их у вас стало немного больше. Поэтому вы погашаете долг по кредитной карте и даже остаетесь в плюсе. Добавим, что своевременный возврат средств улучшает кредитную историю, и если в прошлом у вас и были проблемы с погашением долга, то данные о вашем аккуратном обращении с кредиткой могут повлиять на будущие решения о выдаче займов.Единственное, не стоит снимать с кредитных карт наличные, потому что на это начисляются проценты, даже в льготный период. Хотя, опять же, так – не у всех банков. К тому же средства с кредитки удобно оставлять как залог при аренде квартиры или автомобиля. Хитрость в том, что деньги с карты в таком случае не списываются, а только замораживается. Когда услуга уже оказана, деньги размораживаются. Соответственно, процент на них не начисляется, поскольку вы их никуда не переводили.Резюмируя, скажем, что возможностей для улучшения финансового положения банки открывают много. Надо просто уметь эти возможности увидеть и воспользоваться ими.

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https://crimea.ria.ru/20240222/sostavleny-osobennosti-finansovogo-povedeniya-muzhchin-1135158822.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), финансы, финансовая грамотность, деньги, семья, общество, совет эксперта