https://crimea.ria.ru/20240809/inomarka-vletela-v-derevo-v-chernomorskom-rayone---voditel-pogib-1139476211.html

Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб

Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб

В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T12:14

2024-08-09T12:14

2024-08-09T12:14

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.40 на автодороге Далекое-Знаменское-Песчаный карьер, между селами Новоивановка и Медведево. 66-летний водитель Skoda Rapid не справился с управлением, вылетел за пределы дороги, врезался в дерево, автомобиль перевернулся.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на КубаниДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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