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Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T12:14
2024-08-09T12:14
2024-08-09T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.40 на автодороге Далекое-Знаменское-Песчаный карьер, между селами Новоивановка и Медведево. 66-летний водитель Skoda Rapid не справился с управлением, вылетел за пределы дороги, врезался в дерево, автомобиль перевернулся.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на КубаниДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
В Крыму устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Черноморском районе