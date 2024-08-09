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Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб
В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T12:14
2024-08-09T12:14
ситуация на дорогах крыма
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происшествия
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.40 на автодороге Далекое-Знаменское-Песчаный карьер, между селами Новоивановка и Медведево. 66-летний водитель Skoda Rapid не справился с управлением, вылетел за пределы дороги, врезался в дерево, автомобиль перевернулся.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре пассажирский автобус врезался в бетономешалку11 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на КубаниДТП в Керчи: пострадали дети-пассажиры
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Иномарка влетела в дерево в Черноморском районе - водитель погиб

В Крыму устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Черноморском районе

12:14 09.08.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаСмертельная авария в Черноморском районе Крыма
Смертельная авария в Черноморском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма водитель иномарки врезался в дерево и погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.40 на автодороге Далекое-Знаменское-Песчаный карьер, между селами Новоивановка и Медведево. 66-летний водитель Skoda Rapid не справился с управлением, вылетел за пределы дороги, врезался в дерево, автомобиль перевернулся.
"В результате ДТП водитель смертельно травмирован", - констатировали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаЧерноморский районГосавтоинспекция КрымаПроисшествияДТП в Крыму и Севастополе
 
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