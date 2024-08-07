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Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит
Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит
В акватории морского порта Новороссийска проходят учения военных по отражению атак беспилотников с моря и воздуха. Об этом предупредили в городской... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T21:09
2024-08-07T21:09
новороссийск
учения
армия и флот
общество
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
новости
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска проходят учения военных по отражению атак беспилотников с моря и воздуха. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что в рамках тренировок, которые продлятся с 21:00 до 23:00, будут осуществляться стрельбы из артиллерийский установок.Аналогичные учения состоятся и 8 августа с 21:00.В среду учения со стрельбой из стрелкового оружия проходили в районе Камыш-Бурунской бухты в Керчи.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, краснодарский край
Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит

В Новороссийске военные учатся отражать нападение морских и воздушных дронов

21:09 07.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Цемесскую бухту с территории Новороссийского морского торгового порта.
Вид на Цемесскую бухту с территории Новороссийского морского торгового порта. - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска проходят учения военных по отражению атак беспилотников с моря и воздуха. Об этом предупредили в городской администрации.
Отмечается, что в рамках тренировок, которые продлятся с 21:00 до 23:00, будут осуществляться стрельбы из артиллерийский установок.
"В ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - сказано в сообщении властей в официальном Telegram-канале.
Аналогичные учения состоятся и 8 августа с 21:00.
В среду учения со стрельбой из стрелкового оружия проходили в районе Камыш-Бурунской бухты в Керчи.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
 
НовороссийскУченияАрмия и флотОбществоБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераНовостиКраснодарский край
 
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