https://crimea.ria.ru/20240807/strelba-iz-artillerii-slyshna-v-novorossiyske--chto-proiskhodit-1139427045.html

Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит

Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Стрельба из артиллерии слышна в Новороссийске – что происходит

В акватории морского порта Новороссийска проходят учения военных по отражению атак беспилотников с моря и воздуха. Об этом предупредили в городской... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T21:09

2024-08-07T21:09

2024-08-07T21:09

новороссийск

учения

армия и флот

общество

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска проходят учения военных по отражению атак беспилотников с моря и воздуха. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что в рамках тренировок, которые продлятся с 21:00 до 23:00, будут осуществляться стрельбы из артиллерийский установок.Аналогичные учения состоятся и 8 августа с 21:00.В среду учения со стрельбой из стрелкового оружия проходили в районе Камыш-Бурунской бухты в Керчи.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, общество, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, краснодарский край