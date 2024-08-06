https://crimea.ria.ru/20240806/v-sevastopole-vecherom-vo-vtornik-ogranichat-podachu-vody--spisok-adresov-1139381592.html
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
В Севастополе временно ограничат подачу воды по ряду адресов. Об этом сообщает водоканал города. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T18:10
2024-08-06T18:10
2024-08-06T18:10
севастополь
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водоснабжение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничат подачу воды по ряду адресов. Об этом сообщает водоканал города.Так, водоснабжения не будет с 22:00 6 августа до 10:00 7 августа по следующим адресам: ул. Розы Люксембург, ул. Перекопская, ул. Надеждинцев, ул. Папанина, ул. Матвея Воронина, ул. Рабочая, ул. Карла Либкнехта, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Чесменская, ул. Пляжная, ул. Дзержинского, ул. Корабельная, ул. Дзигунского, ул. Комсомольская, ул. Героев Севастополя, ул. Горького.Также подачу воды временно ограничат на переулке Яличный, улицах Причальная, в тупике Вагонном, Госпитальном спуске, 2-й Бастионной и других. Полный перечень опубликован на сайте и в соцсетях Водоканала Севастополя.Ранее "Вода Крыма" сообщила о возобновлении подачи воды в Феодосии после аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия осталась без воды из-за аварииЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьЧисло аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
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севастополь, новости крыма, водоснабжение, жкх крыма и севастополя
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
Подачу воды в Севастополе ограничат вечером во вторник из-за ремонта пешеходного перехода
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничат подачу воды по ряду адресов. Об этом сообщает водоканал города.
"Подача воды производиться не будет в связи с реализацией государственного контракта по объекту "Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Героев Севастополя, остановка "Матрос Кошка", – объясняют на предприятии.
Так, водоснабжения не будет с 22:00 6 августа до 10:00 7 августа по следующим адресам: ул. Розы Люксембург, ул. Перекопская, ул. Надеждинцев, ул. Папанина, ул. Матвея Воронина, ул. Рабочая, ул. Карла Либкнехта, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Чесменская, ул. Пляжная, ул. Дзержинского, ул. Корабельная, ул. Дзигунского, ул. Комсомольская, ул. Героев Севастополя, ул. Горького.
Также подачу воды временно ограничат на переулке Яличный, улицах Причальная, в тупике Вагонном, Госпитальном спуске, 2-й Бастионной и других. Полный перечень опубликован на сайте и в соцсетях Водоканала Севастополя.
Ранее "Вода Крыма" сообщила о возобновлении подачи воды
в Феодосии после аварии.
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