Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/v-sevastopole-vecherom-vo-vtornik-ogranichat-podachu-vody--spisok-adresov-1139381592.html
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
В Севастополе временно ограничат подачу воды по ряду адресов. Об этом сообщает водоканал города. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T18:10
2024-08-06T18:10
севастополь
новости крыма
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничат подачу воды по ряду адресов. Об этом сообщает водоканал города.Так, водоснабжения не будет с 22:00 6 августа до 10:00 7 августа по следующим адресам: ул. Розы Люксембург, ул. Перекопская, ул. Надеждинцев, ул. Папанина, ул. Матвея Воронина, ул. Рабочая, ул. Карла Либкнехта, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Чесменская, ул. Пляжная, ул. Дзержинского, ул. Корабельная, ул. Дзигунского, ул. Комсомольская, ул. Героев Севастополя, ул. Горького.Также подачу воды временно ограничат на переулке Яличный, улицах Причальная, в тупике Вагонном, Госпитальном спуске, 2-й Бастионной и других. Полный перечень опубликован на сайте и в соцсетях Водоканала Севастополя.Ранее "Вода Крыма" сообщила о возобновлении подачи воды в Феодосии после аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия осталась без воды из-за аварииЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьЧисло аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, водоснабжение, жкх крыма и севастополя
В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов

Подачу воды в Севастополе ограничат вечером во вторник из-за ремонта пешеходного перехода

18:10 06.08.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничат подачу воды по ряду адресов. Об этом сообщает водоканал города.

"Подача воды производиться не будет в связи с реализацией государственного контракта по объекту "Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Героев Севастополя, остановка "Матрос Кошка", объясняют на предприятии.

Так, водоснабжения не будет с 22:00 6 августа до 10:00 7 августа по следующим адресам: ул. Розы Люксембург, ул. Перекопская, ул. Надеждинцев, ул. Папанина, ул. Матвея Воронина, ул. Рабочая, ул. Карла Либкнехта, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Чесменская, ул. Пляжная, ул. Дзержинского, ул. Корабельная, ул. Дзигунского, ул. Комсомольская, ул. Героев Севастополя, ул. Горького.
Также подачу воды временно ограничат на переулке Яличный, улицах Причальная, в тупике Вагонном, Госпитальном спуске, 2-й Бастионной и других. Полный перечень опубликован на сайте и в соцсетях Водоканала Севастополя.
Ранее "Вода Крыма" сообщила о возобновлении подачи воды в Феодосии после аварии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосия осталась без воды из-за аварии
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зиме
 
СевастопольНовости КрымаВодоснабжениеЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:1619 электроподстанций отключены на ЮБК – Гаспра и Ореанда без света
18:10В Севастополе вечером во вторник ограничат подачу воды – список адресов
17:43В Крыму приостановлено ж/д сообщение на перегоне Симферополь – Джанкой
17:3711 человек пострадали и двое погибли в массовом ДТП на Кубани
17:15Около 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
17:11Крымский мост открыли для проезда машин
17:02В Крыму оценили планы Зеленского закончить конфликт с Россией
16:45Театр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе
16:33ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
16:27Захват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
16:23Крымский мост перекрыли
16:08Пытаются бить в самое сердце: Машков об атаке ВСУ на Севастополь
15:551,5 миллиона за ДТП с ребенком: в Севастополе суд встал на сторону матери
15:37Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым
15:22Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
15:10Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
14:57Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
14:47Масштабный пожар на рынке в Туапсе – люди выбираются из огня
14:33Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
14:16Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
Лента новостейМолния