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Крымский мост перекрыли - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Крымский мост перекрыли
Крымский мост перекрыли - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Крымский мост перекрыли
рымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T16:23
2024-08-06T16:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Все, кто находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по Крымскому мосту время от времени перекрывают в связи с возможными угрозами на фоне проведения СВО. Находящихся на мосту и в зоне досмотра на период ожидания просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Как правило в это же время свою работу временно прекращает морской и наземный общественный транспорт в Севастополе.Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено только машинам, массой до 3,5 тонн. Попасть в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает в этом случае около семи часов.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал увеличение числа работающих окон на пункте пропуска "Джанкой". Глава региона объяснил это тем, что в летний период увеличивается поток людей, стремящихся попасть в Крым сухопутным путем, через Херсонскую область, соответственно, растет поток легковых и грузовых автомобилей. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен Путин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымНа подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма
Крымский мост перекрыли

Крымский мост закрыт для движения

16:23 06.08.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения автомобильного транспорта. Водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Все, кто находятся на мосту и в зоне досмотра, должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по Крымскому мосту время от времени перекрывают в связи с возможными угрозами на фоне проведения СВО. Находящихся на мосту и в зоне досмотра на период ожидания просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Как правило в это же время свою работу временно прекращает морской и наземный общественный транспорт в Севастополе.
Республиканские власти напоминают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено только машинам, массой до 3,5 тонн. Попасть в Крым с материка и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Его протяженность составляет 387 км. Дорога занимает в этом случае около семи часов.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал увеличение числа работающих окон на пункте пропуска "Джанкой". Глава региона объяснил это тем, что в летний период увеличивается поток людей, стремящихся попасть в Крым сухопутным путем, через Херсонскую область, соответственно, растет поток легковых и грузовых автомобилей.
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