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Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T22:24
2024-08-05T22:26
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
новости крыма
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника

У Крымского моста к вечеру понедельника проезда ждут 870 машин со стороны Тамани

22:24 05.08.2024 (обновлено: 22:26 05.08.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 22:00 в очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.
В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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23:01Главное за день: 5 августа
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