https://crimea.ria.ru/20240805/situatsiya-u-krymskogo-mosta-k-vecheru-ponedelnika-1139374515.html

Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника

Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника

К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T22:24

2024-08-05T22:24

2024-08-05T22:26

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край