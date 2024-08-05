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Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T22:24
2024-08-05T22:24
2024-08-05T22:26
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей.Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Ситуация у Крымского моста к вечеру понедельника
У Крымского моста к вечеру понедельника проезда ждут 870 машин со стороны Тамани
22:24 05.08.2024 (обновлено: 22:26 05.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста сохраняется пробка со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 22:00 в очереди со стороны Тамани находится 870 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи нет очереди перед пунктами досмотра. Выезд из Крыма свободен.
В течения дня у мостового перехода сохранялись очереди у досмотровых пунктов с обеих сторон. В пиковые нагрузки пробка превышала 2 тысячи автомобилей
.
Досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой в целях безопасности, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.