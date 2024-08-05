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Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение

Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение

У киевского режима нет необходимого объема военной техники и вооружения, а также людских ресурсов, для осуществления нового контрнаступления в этом году. Такое... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T18:55

2024-08-05T18:55

2024-08-05T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У киевского режима нет необходимого объема военной техники и вооружения, а также людских ресурсов, для осуществления нового контрнаступления в этом году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.В начале июля Владимир Зеленский заявил, что осле поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Накануне он заявил о прибытии на Украину американских истребителей F-16."Никаких объективных обстоятельств военного, мобилизационного, экономического плана, чтобы осуществлять контрнаступление сейчас, в условиях конца лета 2024 года, нет", - сказал Анпилогов.По его словам, объемы поставок западных вооружений существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, несмотря на ужесточенную мобилизацию, необходимого количества живой силы для ведения широкомасштабных атакующих боевых действий киевский режим сформировать не смог.Кроме того, по словам Анпилогова, в ближайшее время на большей части Украины начнутся первые осенние дожди, затем в октябре вполне может наступить осенняя распутица, при которой наступление, с учетом тотального минирования местности и засилья дронов, будет просто утопичным, подытожил специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУИстребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаЭксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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