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Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение
Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение
У киевского режима нет необходимого объема военной техники и вооружения, а также людских ресурсов, для осуществления нового контрнаступления в этом году. Такое... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T18:55
2024-08-05T18:55
эксклюзивы риа новости крым
мнения
алексей анпилогов
украина
владимир зеленский
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У киевского режима нет необходимого объема военной техники и вооружения, а также людских ресурсов, для осуществления нового контрнаступления в этом году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.В начале июля Владимир Зеленский заявил, что осле поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Накануне он заявил о прибытии на Украину американских истребителей F-16."Никаких объективных обстоятельств военного, мобилизационного, экономического плана, чтобы осуществлять контрнаступление сейчас, в условиях конца лета 2024 года, нет", - сказал Анпилогов.По его словам, объемы поставок западных вооружений существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, несмотря на ужесточенную мобилизацию, необходимого количества живой силы для ведения широкомасштабных атакующих боевых действий киевский режим сформировать не смог.Кроме того, по словам Анпилогова, в ближайшее время на большей части Украины начнутся первые осенние дожди, затем в октябре вполне может наступить осенняя распутица, при которой наступление, с учетом тотального минирования местности и засилья дронов, будет просто утопичным, подытожил специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:"Решающей битвы не будет": эксперт - о новом "контрнаступлении" ВСУИстребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаЭксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ
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мнения, алексей анпилогов, украина, владимир зеленский, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, поставки западного оружия украине
Пойдет ли Зеленский в новое контрнаступление в этом году – мнение

У ВСУ нет технических и людских ресурсов для нового контрнаступления – военный эксперт

18:55 05.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. У киевского режима нет необходимого объема военной техники и вооружения, а также людских ресурсов, для осуществления нового контрнаступления в этом году. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
В начале июля Владимир Зеленский заявил, что осле поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Накануне он заявил о прибытии на Украину американских истребителей F-16.
"Никаких объективных обстоятельств военного, мобилизационного, экономического плана, чтобы осуществлять контрнаступление сейчас, в условиях конца лета 2024 года, нет", - сказал Анпилогов.
По его словам, объемы поставок западных вооружений существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Кроме того, несмотря на ужесточенную мобилизацию, необходимого количества живой силы для ведения широкомасштабных атакующих боевых действий киевский режим сформировать не смог.
"Ни о каких десятках бригад, как это было в прошлом году, речи не идет. Пополнение формируется в маршевые бригады, которыми затыкаются "дыры"", - указал эксперт.
Кроме того, по словам Анпилогова, в ближайшее время на большей части Украины начнутся первые осенние дожди, затем в октябре вполне может наступить осенняя распутица, при которой наступление, с учетом тотального минирования местности и засилья дронов, будет просто утопичным, подытожил специалист.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияАлексей АнпилоговУкраинаВладимир ЗеленскийКонтрнаступление ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОПоставки западного оружия Украине
 
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