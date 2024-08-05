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Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено
Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено
В Симферополе и Судаке аварийные бригады устранили поломки на сетях электроснабжения. Все отключенные абоненты запитаны, сообщил первый заместитель министра... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T16:36
2024-08-05T16:36
2024-08-05T16:39
крым
симферополь
судак
министерство топлива и энергетики рк
владимир воронкин
отключение электроэнергии в крыму
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе и Судаке аварийные бригады устранили поломки на сетях электроснабжения. Все отключенные абоненты запитаны, сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.В крымской столице в понедельник из-за аварии были обесточены 13 трансформаторных подстанций, без света около часа находились 2211 человек. Также сообщалось, что в Судаке, пригородных селах Дачное, Лесное и Солнечная долина без света были 26 подстанций, общее количество отключенных абонентов - 2198. В понедельник утром частично обесточена была Керчь. Без света осталось около тысячи абонентов. На место происшествия также оперативно прибыла бригада энергетиков. Свет пообещали восстановить в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераКак выбрать и установить кондиционер – советы экспертаСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Энергоснабжение в Симферополе и Судаке восстановлено
В Симферополе и Судаке восстановили подачу электроэнергии – минэнерго Крыма
16:36 05.08.2024 (обновлено: 16:39 05.08.2024)