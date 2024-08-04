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На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер
На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер - РИА Новости Крым, 04.08.2024
На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер
На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T11:31
2024-08-04T11:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК.В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточняют в республиканском Главке МЧС России.Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков и очистке от мусора ливневых канализаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в КрымуГде в Крыму в воскресенье прольются дождиИюль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
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На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер

Штормовое предупреждение с ливнями и градом объявлено в Крыму

11:31 04.08.2024 (обновлено: 11:43 04.08.2024)
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 4 августа, ночью 5 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/c", – говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточняют в республиканском Главке МЧС России.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков и очистке от мусора ливневых канализаций.
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