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На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер

На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер - РИА Новости Крым, 04.08.2024

На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер

На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T11:31

2024-08-04T11:31

2024-08-04T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК.В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточняют в республиканском Главке МЧС России.Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков и очистке от мусора ливневых канализаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в КрымуГде в Крыму в воскресенье прольются дождиИюль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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