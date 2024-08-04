https://crimea.ria.ru/20240804/na-krym-obrushitsya-shtorm-ozhidayutsya-livni-s-gradom-i-silnyy-veter-1139346710.html
На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер
На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер - РИА Новости Крым, 04.08.2024
На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер
На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T11:31
2024-08-04T11:31
2024-08-04T11:43
погода
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:183:1280:903_1920x0_80_0_0_1aab372315881fe98a1eb1592fed202e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК.В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточняют в республиканском Главке МЧС России.Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков и очистке от мусора ливневых канализаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в КрымуГде в Крыму в воскресенье прольются дождиИюль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136315056_0:63:1280:1023_1920x0_80_0_0_075b35e0d01a16781bb6692125099c64.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер
Штормовое предупреждение с ливнями и градом объявлено в Крыму
11:31 04.08.2024 (обновлено: 11:43 04.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. На Крым обрушится шторм с ливнями и сильным ветром. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 4 августа, ночью 5 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/c", – говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве обращают внимание, что есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, могут возникнуть аварии на объектах энергетики, ЖКХ, увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий, нарушиться транспортное сообщение. Не исключены затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Предупреждают также о возможных подтоплениях территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - уточняют в республиканском Главке МЧС России.
Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности: исключить выход в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков и очистке от мусора ливневых канализаций.
Читайте также на РИА Новости Крым: