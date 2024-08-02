https://crimea.ria.ru/20240802/chislo-zhertv-vzryva-v-nizhnem-tagile-vyroslo-do-desyati-1139328156.html

Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти

Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T21:09

2024-08-02T21:09

2024-08-02T21:12

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.

https://crimea.ria.ru/20240802/v-nizhnem-tagile-3-avgusta-obyavleno-dnem-traura-po-zhertvam-vzryva-gaza-1139326968.html

нижний тагил

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2024

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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости