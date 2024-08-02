https://crimea.ria.ru/20240802/chislo-zhertv-vzryva-v-nizhnem-tagile-vyroslo-do-desyati-1139328156.html
Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти
Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T21:09
2024-08-02T21:09
2024-08-02T21:12
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба МЧС России.Два подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
https://crimea.ria.ru/20240802/v-nizhnem-tagile-3-avgusta-obyavleno-dnem-traura-po-zhertvam-vzryva-gaza-1139326968.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
Число жертв взрыва в Нижнем Тагиле выросло до десяти
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле - МЧС
21:09 02.08.2024 (обновлено: 21:12 02.08.2024)