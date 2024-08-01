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Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии
Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии
Создание нового федерального округа Донбасса и Новороссии не исключено, но обсуждать этот вопрос следует после завершения специальной военной операции. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T11:56
2024-08-01T11:34
валентина матвиенко
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Создание нового федерального округа Донбасса и Новороссии не исключено, но обсуждать этот вопрос следует после завершения специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко отметила, что федеральные власти уделяют особое внимание развитию новых субъектов РФ, и эта работа будет продолжаться независимо от того, будет ли создан такой федеральный округ или нет."Надо подождать и потом вернуться к этой теме. Я не исключаю такое развитие событий, но не сегодня", - добавила председатель Совфеда.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в начале июня сообщил о том, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания нового федерального округа, в который войдут четыре новых региона и Крым.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что вопрос создания такого федерального округа в администрации президента страны не обсуждается.После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.
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валентина матвиенко, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, россия, новости, совет федерации
Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии

Создание нового федерального округа Донбасса и Новороссии нельзя исключать – Матвиенко

11:56 01.08.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Создание нового федерального округа Донбасса и Новороссии не исключено, но обсуждать этот вопрос следует после завершения специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На мой взгляд, такой вариант нельзя исключать, он возможен для более эффективного государственного управления. Но, мне кажется, сейчас главная задача - добиться целей специальной военной операции, завершить успешно СВО и дальше думать о следующих шагах", - сказала она на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
Матвиенко отметила, что федеральные власти уделяют особое внимание развитию новых субъектов РФ, и эта работа будет продолжаться независимо от того, будет ли создан такой федеральный округ или нет.
"Надо подождать и потом вернуться к этой теме. Я не исключаю такое развитие событий, но не сегодня", - добавила председатель Совфеда.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в начале июня сообщил о том, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания нового федерального округа, в который войдут четыре новых региона и Крым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что вопрос создания такого федерального округа в администрации президента страны не обсуждается.
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.
В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.
 
Валентина МатвиенкоДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новые регионы РоссииРоссияНовостиСовет Федерации
 
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