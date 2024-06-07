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Новый федеральный округ: что говорят в Кремле
Новый федеральный округ: что говорят в Кремле - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Новый федеральный округ: что говорят в Кремле
Вопрос формирования нового федерального округа в России в администрации президента РФ Владимира Путина не обсуждается. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T12:04
2024-06-07T12:04
2024-06-07T12:18
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Вопрос формирования нового федерального округа в России в администрации президента РФ Владимира Путина не обсуждается. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил о том, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания нового федерального округа, в который войдут четыре новых региона и Крым.После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, кремль, россия, политика, новые регионы россии, крым
Новый федеральный округ: что говорят в Кремле
Дискуссии о новом федеральном округе в Кремле не ведутся – Песков
12:04 07.06.2024 (обновлено: 12:18 07.06.2024)