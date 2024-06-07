https://crimea.ria.ru/20240607/novyy-federalnyy-okrug-chto-govoryat-v-kremle-1137931664.html

Новый федеральный округ: что говорят в Кремле

Новый федеральный округ: что говорят в Кремле - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Новый федеральный округ: что говорят в Кремле

Вопрос формирования нового федерального округа в России в администрации президента РФ Владимира Путина не обсуждается. Об этом со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T12:04

2024-06-07T12:04

2024-06-07T12:18

дмитрий песков

кремль

россия

политика

новые регионы россии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Вопрос формирования нового федерального округа в России в администрации президента РФ Владимира Путина не обсуждается. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова пишет РИА Новости.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий накануне сообщил о том, что на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания нового федерального округа, в который войдут четыре новых региона и Крым.После вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. 28 июля 2016 года в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти указом № 375 Крымский федеральный округ был упразднен и включен в состав Южного федерального округа.В феврале 2023 года глава парламента Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что создание федерального округа из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей давно назрело, затягивать с этим решением бессмысленно.

россия

новые регионы россии

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, политика, новые регионы россии, крым