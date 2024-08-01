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Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест
Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест
Центральный районный суд Симферополя отправил под домашний арест учредителя фирмы, которая арендовала детскую игровую комнату в ТЦ "Лоцман". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:29
2024-08-01T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя отправил под домашний арест учредителя фирмы, которая арендовала детскую игровую комнату в ТЦ "Лоцман". Об этом сообщает прокуратура Крыма.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, были эвакуированы 130 человек, обошлось без пострадавших. Возможным источником очага возгорания в СК назвали детскую игровую комнату, где проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата. По подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ), был задержан директор батутного центра. Расследование уголовного дела продолжается. В крымском СК ранее сообщали, что также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке &gt;&gt;
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крым, симферополь, пожар в тц "лоцман" в симферополе, прокуратура республики крым, закон и право, правосудие, новости крыма, центральный районный суд симферополя
Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест учредителя сгоревшего в ТЦ "Лоцман" батутного центра

19:29 01.08.2024 (обновлено: 19:44 01.08.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымУчредитель фирмы, арендовавшей детскую игровую комнату в ТЦ "Лоцман" в зале суда
Учредитель фирмы, арендовавшей детскую игровую комнату в ТЦ Лоцман в зале суда
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя отправил под домашний арест учредителя фирмы, которая арендовала детскую игровую комнату в ТЦ "Лоцман". Об этом сообщает прокуратура Крыма.
Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, были эвакуированы 130 человек, обошлось без пострадавших. Возможным источником очага возгорания в СК назвали детскую игровую комнату, где проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата. По подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ), был задержан директор батутного центра.
"1 августа 2024 года, исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский поддержал ходатайство следователя об избрании руководителю фирмы меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказано в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
В крымском СК ранее сообщали, что также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.
Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>
 
КрымСимферопольПожар в ТЦ "Лоцман" в СимферополеПрокуратура Республики КрымЗакон и правоПравосудиеНовости КрымаЦентральный районный суд Симферополя
 
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