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Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест

Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест

Центральный районный суд Симферополя отправил под домашний арест учредителя фирмы, которая арендовала детскую игровую комнату в ТЦ "Лоцман". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T19:29

2024-08-01T19:29

2024-08-01T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Центральный районный суд Симферополя отправил под домашний арест учредителя фирмы, которая арендовала детскую игровую комнату в ТЦ "Лоцман". Об этом сообщает прокуратура Крыма.Вечером во вторник в Симферополе загорелся торговый центр "Лоцман". Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля, были эвакуированы 130 человек, обошлось без пострадавших. Возможным источником очага возгорания в СК назвали детскую игровую комнату, где проводились ремонтные работы с применением сварочного аппарата. По подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. "б" ч.2 ст. 238 УК РФ), был задержан директор батутного центра. Расследование уголовного дела продолжается. В крымском СК ранее сообщали, что также детально устанавливаются обстоятельства эвакуации работников и посетителей торгового комплекса при чрезвычайной ситуации, работы систем оповещения, доступности эвакуационных выходов.Всё о пожаре в ТЦ "Лоцман" в Симферополе читайте по ссылке >>

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