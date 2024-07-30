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Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии

Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии

Более 40 человек, в том числе трое детей, погибли при сходе оползня в индийском штате Керала. Об этом сообщает местный портал Asianet. РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T15:43

2024-07-30T15:43

2024-07-30T15:43

индия

стихия

оползень

в мире

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новости

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СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Более 40 человек, в том числе трое детей, погибли при сходе оползня в индийском штате Керала. Об этом сообщает местный портал Asianet.Стихийное бедствие произошло ночью в холмистых районах округа Ваянада в индийском штате Керала и затронуло несколько населенных пунктов.По данным СМИ, районы Мундакай и Аттамала полностью изолированы. Около 400 семей заблокированы из-за оползня в своих домах, примерно 100 человек отрезаны от спасателей на одном из местных курортов. Спасательная операция затруднена обильными дождями.Неделю назад разрушительные оползни произошли на юге Эфиопии. В результате ЧП погибли 257 человек.

индия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, стихия, оползень, в мире, происшествия, новости