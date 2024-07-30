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Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии
Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии
Более 40 человек, в том числе трое детей, погибли при сходе оползня в индийском штате Керала. Об этом сообщает местный портал Asianet. РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T15:43
2024-07-30T15:43
2024-07-30T15:43
индия
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СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Более 40 человек, в том числе трое детей, погибли при сходе оползня в индийском штате Керала. Об этом сообщает местный портал Asianet.Стихийное бедствие произошло ночью в холмистых районах округа Ваянада в индийском штате Керала и затронуло несколько населенных пунктов.По данным СМИ, районы Мундакай и Аттамала полностью изолированы. Около 400 семей заблокированы из-за оползня в своих домах, примерно 100 человек отрезаны от спасателей на одном из местных курортов. Спасательная операция затруднена обильными дождями.Неделю назад разрушительные оползни произошли на юге Эфиопии. В результате ЧП погибли 257 человек.
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индия, стихия, оползень, в мире, происшествия, новости
Разрушительная стихия: более 40 человек погибли при сходе оползня в Индии
Более 40 человек погибли из-за схода оползня в индийском штате Керала
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Более 40 человек, в том числе трое детей, погибли при сходе оползня в индийском штате Керала. Об этом сообщает местный портал Asianet.
Стихийное бедствие произошло ночью в холмистых районах округа Ваянада в индийском штате Керала и затронуло несколько населенных пунктов.
"Число погибших в результате оползня Ваянад Меппади растет. На данный момент погиб 41 человек. Были также обнадеживающие новости из Ваянада, который после оползня стал зоной бедствия. Там спасли ребенка из обрушившегося дома в Чуралмале", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, районы Мундакай и Аттамала полностью изолированы. Около 400 семей заблокированы из-за оползня в своих домах, примерно 100 человек отрезаны от спасателей на одном из местных курортов. Спасательная операция затруднена обильными дождями.
Неделю назад разрушительные оползни произошли на юге Эфиопии
. В результате ЧП погибли 257 человек.