https://crimea.ria.ru/20240723/razrushitelnye-opolzni-v-efiopii--pogibli-157-chelovek-1139071133.html

Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек

Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек

Более 150 человек погибли из-за схода оползней в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. Об этом сообщают западные СМИ. РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T13:03

2024-07-23T13:03

2024-07-23T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Более 150 человек погибли из-за схода оползней в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. Об этом сообщают западные СМИ.Он добавил, что сейчас разбор завалов продолжается. И добавил, что район, в котором ведутся спасательные работы, труднодоступный.Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что при сходе оползня на территории района Гофа на юге Эфиопии погибли, по меньшей мере, 55 человек.В феврале разрушительный оползень произошел на Филиппинах. В результате ЧП погибли 54 человека, еще 63 человека числились пропавшими без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге возле Сочи из-за оползня нарушено движение поездов Мощный оползень убил 54 человека на ФилиппинахНа подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, оползень, сми