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Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек
Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек - РИА Новости Крым, 23.07.2024
Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек
Более 150 человек погибли из-за схода оползней в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. Об этом сообщают западные СМИ. РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T13:03
2024-07-23T13:07
новости
происшествия
оползень
сми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Более 150 человек погибли из-за схода оползней в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. Об этом сообщают западные СМИ.Он добавил, что сейчас разбор завалов продолжается. И добавил, что район, в котором ведутся спасательные работы, труднодоступный.Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что при сходе оползня на территории района Гофа на юге Эфиопии погибли, по меньшей мере, 55 человек.В феврале разрушительный оползень произошел на Филиппинах. В результате ЧП погибли 54 человека, еще 63 человека числились пропавшими без вести.Читайте также на РИА Новости Крым:На железной дороге возле Сочи из-за оползня нарушено движение поездов Мощный оползень убил 54 человека на ФилиппинахНа подходе к Крымскому мосту сошел оползень: как организовано движение
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости, происшествия, оползень, сми
Разрушительные оползни в Эфиопии – погибли 157 человек

Из-за схода двух оползней на юге Эфиопии погибли 157 человек

13:03 23.07.2024 (обновлено: 13:07 23.07.2024)
 
© ZACHARIAS ABUBEKERОползень в Эфиопии. Фото AFP
Оползень в Эфиопии. Фото AFP
© ZACHARIAS ABUBEKER
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Более 150 человек погибли из-за схода оползней в районе Гезе-Гофа на юге Эфиопии. Об этом сообщают западные СМИ.
"На данный момент мы обнаружили 157 тел погибших в двух деревнях... Мы думаем, число (погибших - ред.) вырастет", - цитируют СМИ слова главы национального агентства по предотвращению катастроф Маркоса Мелезе.
Он добавил, что сейчас разбор завалов продолжается. И добавил, что район, в котором ведутся спасательные работы, труднодоступный.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что при сходе оползня на территории района Гофа на юге Эфиопии погибли, по меньшей мере, 55 человек.
В феврале разрушительный оползень произошел на Филиппинах. В результате ЧП погибли 54 человека, еще 63 человека числились пропавшими без вести.
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