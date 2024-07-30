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Дорога провалилась в исторической части Феодосии
Дорога провалилась в исторической части Феодосии - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Дорога провалилась в исторической части Феодосии
Прокуратура Крыма проверяет информацию о провале части дороги в районе улицы Рабочей, расположенной в исторической части города. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T10:07
2024-07-30T10:07
2024-07-30T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет информацию о провале части дороги в районе улицы Рабочей, расположенной в исторической части города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.Прокурорская проверка организована в связи с жалобами граждан в социальных сетях.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в релизе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи провалилась дорогаДорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуВ Симферополе провалился асфальт на дороге - прокуратура ведет проверку
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прокуратура республики крым, феодосия, городская среда, новости крыма, крым
Дорога провалилась в исторической части Феодосии
Прокуратура проверит информацию о провале части дороги в Феодосии