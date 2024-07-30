https://crimea.ria.ru/20240730/doroga-provalilas-v-istoricheskoy-chasti-feodosii-1139219430.html

Дорога провалилась в исторической части Феодосии

Дорога провалилась в исторической части Феодосии - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Дорога провалилась в исторической части Феодосии

Прокуратура Крыма проверяет информацию о провале части дороги в районе улицы Рабочей, расположенной в исторической части города. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T10:07

2024-07-30T10:07

2024-07-30T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет информацию о провале части дороги в районе улицы Рабочей, расположенной в исторической части города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.Прокурорская проверка организована в связи с жалобами граждан в социальных сетях.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в релизе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи провалилась дорогаДорожники за ночь заделали провал на трассе в ЯлтуВ Симферополе провалился асфальт на дороге - прокуратура ведет проверку

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, феодосия, городская среда, новости крыма, крым