https://crimea.ria.ru/20240728/situatsiya-u-krymskogo-mosta--dannye-k-vecheru-voskresenya-1139185811.html

Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья

Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья

К вечеру воскресенья пробки у Крымского моста сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T19:06

2024-07-28T19:06

2024-07-28T19:06

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья пробки у Крымского моста сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра. В 7:00 проезда ожидали 280 машин со стороны Тамани. К 10:00 число машин достигло 385. Выезд из Крыма был свободен. Пиковая нагрузка на досмотровые пункты пришлась на 14:00 - тогда очереди начали скапливаться с обеих сторон.Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма