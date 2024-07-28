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Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья
Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья
К вечеру воскресенья пробки у Крымского моста сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T19:06
2024-07-28T19:06
2024-07-28T19:06
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья пробки у Крымского моста сокращаются. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд к пунктам досмотра свободен.В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра. В 7:00 проезда ожидали 280 машин со стороны Тамани. К 10:00 число машин достигло 385. Выезд из Крыма был свободен. Пиковая нагрузка на досмотровые пункты пришлась на 14:00 - тогда очереди начали скапливаться с обеих сторон.Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья
Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани ждут 60 машин