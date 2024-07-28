https://crimea.ria.ru/20240728/kakoy-segodnya-prazdnik-28-iyulya-1130275223.html

Какой сегодня праздник: 28 июля

Какой сегодня праздник: 28 июля - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Какой сегодня праздник: 28 июля

В нашей стране отмечают День Крещения Руси, во всем мире борются с гепатитом, еще в этот день родились советский актер и режиссер Владимир Басов и актриса Инна... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В нашей стране отмечают День Крещения Руси, во всем мире борются с гепатитом, еще в этот день родились советский актер и режиссер Владимир Басов и актриса Инна Макарова.Что празднуют в мире28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.28 июля в России отмечается государственный праздник – День Крещения Руси. Историческое событие произошло в 988 году, а памятная дата была утверждена в 2008-ом по инициативе Архиерейского собора Русской православной церкви. Еще 28 июля – День памяти Великого князя Владимира.О роли христианства в истории Крыма как перекрестка цивилизаций РИА Новости Крым рассказывает в специальном проекте, приуроченном к 1035-летию Крещении Руси:Еще в России в этот день свой профессиональный праздник отмечают PR-специалисты. Впервые праздник отметили в 2004 году, через год после того, как Минтруда постановило внести специалистов по связям с общественностью в официальный классификатор профессий.Также в эту пятницу можно отметить День загадывания желаний, День аквапарка, Всемирный день охраны природы.Знаменательные событияВ 1697 году якутский казак Владимир Атласов во главе отряда из 120 человек достиг Камчатки. С этого времени начинается освоение и присоединение полуострова к России.В 1858 для идентификации заключенного в одной из английских тюрем впервые в мире использованы отпечатки пальцев.В этом же году знаменитый французский фотограф и карикатурист Феликс Надар совершил первую в мире аэрофотосъемку, поднявшись в воздух на борту аэростата.В 1914 году Австро-Венгрия – через месяц после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда – объявила войну Сербии. Так началась Первая Мировая война.Кто родилсяВ 1635 году родился знаменитый английский изобретатель, физик, химик, математик и астроном Роберт Гук. Он первым правильно сформулировал закон всемирного тяготения, открыл интерференцию света, постоянство температуры таяния льда и кипения воды, предложил термин "клетка" в отношении элементарной частицы живого организма.В 1900 году родился советский путешественник и режиссер Владимир Шнейдеров. Известен своими документальными фильмами, а также художественными фильмами "Джульбарс" и "Ущелье Аламасов". Был ведущим передачи "Клуб кинопутешествий".В 1909 году родилась немецкая издательница Энне Бурда, создатель одного из самых известных в мире журналов о моде Burda: сегодня он печатается на двух десятках языков.В 1923 году родился советский актер, режиссер и сценарист Владимир Басов. В его копилке – десятки ролей в советском кино, среди известных режиссерских работ – "Щит и меч", "Опасный поворот", "Дни Турбиных" и многие другие.В 1926 году родилась знаменитая советская актриса Инна Макарова. Известность ей принесла роль Любы Шевцовой в фильме "Молодая гвардия". После этого были десятки ролей в фильмах, среди наиболее известных – "Дело Румянцева", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Преступление и наказание", "Пошехонская старина", "Мертвые души" и другие.В 1929 году родилась Жаклин Кеннеди – первая леди США с 1961 по 1963 год, одна из самых известных женщин своего времени.Также в этот день родились советские кинорежиссеры Илья Авербах и Виктор Мережко, актрисы Марианна Вертинская и Юлия Меньшова, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова.

https://crimea.ria.ru/20230728/kreschenie-rusi-1130266660.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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