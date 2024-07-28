https://crimea.ria.ru/20240728/gimnastka-sorvalas-vo-vremya-vystupleniya-v-tsirke-1139186691.html

Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке

Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке

Перелом челюсти и скуловой кости получила воздушная гимнастка во время исполнения номера в цирке Кисловодска. Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте продюсерский... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T20:26

2024-07-28T20:26

2024-07-28T20:26

цирк

происшествия

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Перелом челюсти и скуловой кости получила воздушная гимнастка во время исполнения номера в цирке Кисловодска. Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе".Отмечается, что артистка сорвалась во время показа шоу "Бурлеск" на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь".Отмечается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь. По данным центра, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирк, происшествия, общество, здравоохранение в россии, новости