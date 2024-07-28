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Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке
Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке
Перелом челюсти и скуловой кости получила воздушная гимнастка во время исполнения номера в цирке Кисловодска. Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте продюсерский... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T20:26
2024-07-28T20:26
цирк
происшествия
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Перелом челюсти и скуловой кости получила воздушная гимнастка во время исполнения номера в цирке Кисловодска. Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе".Отмечается, что артистка сорвалась во время показа шоу "Бурлеск" на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь".Отмечается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь. По данным центра, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости Крым
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цирк, происшествия, общество, здравоохранение в россии, новости
Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке

Гимнастка сломала челюсть и скуловую кость после падения в цирке Кисловодска

20:26 28.07.2024
 
© Фото : Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"/ВКонтактеГимнастка сорвалась во время выступления в цирке
Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке
© Фото : Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"/ВКонтакте
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Перелом челюсти и скуловой кости получила воздушная гимнастка во время исполнения номера в цирке Кисловодска. Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе".
Отмечается, что артистка сорвалась во время показа шоу "Бурлеск" на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь".
Отмечается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь. По данным центра, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
"На данный момент обследование завершено. Диляра находится в сознании, у артистки диагностировали только перелом челюсти и скуловой кости. Все внутренние органы и конечности без повреждений", - сообщается в официальной группе продюсерского центра.
Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 
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