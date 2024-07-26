https://crimea.ria.ru/20240726/krymskiy-most-seychas-vremya-ozhidaniya-uvelichilos-1139134214.html

Крымский мост сейчас: время ожидания увеличилось

Крымский мост сейчас: время ожидания увеличилось - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Крымский мост сейчас: время ожидания увеличилось

На Крымском мосту растет очередь, ждать проезда приходится около двух часов. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T08:16

2024-07-26T08:16

2024-07-26T08:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту растет очередь, ждать проезда приходится около двух часов. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи перед досмотровыми комплексами стоят 430 машин, ждать своей очереди на проезд также приходится около двух часов.Ранее сообщалось, что очереди на Крымском мосту со стороны Тамани находилось 360 автомобилей.В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуПутин открыл важный участок сухопутного коридора в КрымДороги вокруг Азовского моря и стройки: как будет развиваться регион

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым