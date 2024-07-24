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Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани

Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани

Два человека погибли в результате столкновения легкового авто с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T11:46

2024-07-24T11:46

2024-07-24T11:46

дтп

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умвд россии по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового авто с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в УМВД по региону.Авария произошла около 4 часов утра 24 июля в районе станицы Ладожской (Усть-Лабинский район).Уточняется, что водитель большегруза не пострадал. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул за рулем и вылетел на "встречку": в Крыму произошло смертельное ДТПАвтобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшиеНа Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, новости, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю