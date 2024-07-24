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Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани
Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани - РИА Новости Крым, 24.07.2024
Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани
Два человека погибли в результате столкновения легкового авто с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в УМВД по региону. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T11:46
2024-07-24T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового авто с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в УМВД по региону.Авария произошла около 4 часов утра 24 июля в районе станицы Ладожской (Усть-Лабинский район).Уточняется, что водитель большегруза не пострадал. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул за рулем и вылетел на "встречку": в Крыму произошло смертельное ДТПАвтобус с 32 пассажирами опрокинулся в кювет на Кубани: есть пострадавшиеНа Кубани кроссовер влетел в большегруз - погибли двое
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дтп, краснодарский край, новости, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю
Смертельное лобовое ДТП в большегрузом произошло на Кубани

Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и груженого КамАЗа на Кубани

11:46 24.07.2024
 
© Telegram-канал полиция КубаниДва человека погибли в лобовом столкновении легковушки и груженого КамАза на Кубани
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и груженого КамАза на Кубани
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового авто с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Авария произошла около 4 часов утра 24 июля в районе станицы Ладожской (Усть-Лабинский район).
"37-летний водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с груженным КамАЗом. В ДТП погиб предполагаемый виновник, а также 48-летний пассажир легковушки", - рассказали в полиции.
Уточняется, что водитель большегруза не пострадал.
© Telegram-канал полиция КубаниДва человека погибли в лобовом столкновении легковушки и груженого КамАза на Кубани
Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и груженого КамАза на Кубани
© Telegram-канал полиция Кубани
Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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