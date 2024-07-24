https://crimea.ria.ru/20240724/mestami-dozhd-s-grozoy-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1139086383.html

Местами дождь с грозой: прогноз погоды в Крыму на среду

Местами дождь с грозой: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 24.07.2024

Местами дождь с грозой: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду погода в Крыму будет определяться влиянием атмосферного фронтального раздела с юга – на большей части полуострова без осадков, местами кратковременный... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T00:01

2024-07-24T00:01

2024-07-24T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

крымский гидрометцентр

ялта

евпатория

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться влиянием атмосферного фронтального раздела с юга – на большей части полуострова без осадков, местами кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.Температура воздуха ночью в эти сутки колеблется от +19 до 24 градусов (в горах +16...18), а днем от +27 до +32 градусов (в горах +21...26).В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночная температура воздуха +19...21 градус тепла, днем +30...32 градуса.В Севастополе также переменная облачность и осадков не предвидится. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью колеблется от 21 до 23 градусов, а днем от 29 до 31 градуса тепла.В Ялте и Алуште в эти сутки переменная облачность, днем и ночью возможен дождь с грозой. Ночная температура воздуха 22-24 градуса тепла, днем от 30 до 32 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от + 23 до +25 градусов, днем столбик термометра поднимется до +29… +31.В Евпатории также переменная облачность и без осадков. Ночью воздух остынет до +22…+24 градусов, а днем прогреется до +31…+33.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный ливень обрушился на Сочи – повреждены электросети В Салгире массово гибнет рыба – пострадал краснокнижный крымский усач В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха

симферополь

севастополь

ялта

евпатория

алушта

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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