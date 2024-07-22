https://crimea.ria.ru/20240722/vechnaya-pamyat-geroyam-sevastopol-prostilsya-s-pogibshimi-boytsami-svo-1139058441.html
Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО
Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО
В Севастополе в понедельник проводили в последний путь двоих участников специальной военной операции - старшего матроса, сапера-разведчика Вадима Конина и... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T20:52
2024-07-22T20:52
2024-07-22T20:52
севастополь
михаил развожаев
утраты
герои сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь двоих участников специальной военной операции - старшего матроса, сапера-разведчика Вадима Конина и рядового, стрелка штурмового отряда "Шторм-Z" Павла Бригадира. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вадим Конин – коренной крымчанин, он родился в Новоозерном под Евпаторией в семье военнослужащего. Быть военным мечтал с детства, служить по контракту отправился сразу после школы. Он обладал отличной физической подготовкой, был кандидатом в мастера спорта по академической гребле, служил в подразделениях, связанных водолазными спусками.Еще один погибший участник спецоперации, с которым сегодня простились в Севастополе, – стал Павел Бригадир, который также рос в семье военнослужащего. Погибший работал в сфере ИТ-технологий. После событий 2014 года переехал в Донбасс, защищал территории ЛНР и ДНР от националистов.Погиб герой возле поселка Первомайское в ДНР, уточнил он.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество
Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО
В Севастополе простились с героями СВО Вадимом Кониным и Павлом Бригадиром
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь двоих участников специальной военной операции - старшего матроса, сапера-разведчика Вадима Конина и рядового, стрелка штурмового отряда "Шторм-Z" Павла Бригадира. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Вадим Конин – коренной крымчанин, он родился в Новоозерном под Евпаторией в семье военнослужащего. Быть военным мечтал с детства, служить по контракту отправился сразу после школы. Он обладал отличной физической подготовкой, был кандидатом в мастера спорта по академической гребле, служил в подразделениях, связанных водолазными спусками.
"Вадим Валерьевич Конин геройски погиб, отражая атаки вражеских диверсантов на побережье Крымского полуострова", - уточнил губернатор.
Еще один погибший участник спецоперации, с которым сегодня простились в Севастополе, – стал Павел Бригадир, который также рос в семье военнослужащего. Погибший работал в сфере ИТ-технологий. После событий 2014 года переехал в Донбасс, защищал территории ЛНР и ДНР от националистов.
"Судьба Павла Сергеевича сложилась нелегко, он отбывал наказание за нетяжкое преступление. Находясь в местах отбывания наказания, Павел Сергеевич принял решение искупить свою вину и встал на защиту Родины. Летом 2022 года он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции", - написал Развожаев.
Погиб герой возле поселка Первомайское в ДНР, уточнил он.