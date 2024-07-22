https://crimea.ria.ru/20240722/vechnaya-pamyat-geroyam-sevastopol-prostilsya-s-pogibshimi-boytsami-svo-1139058441.html

Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО

Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Вечная память героям: Севастополь простился с погибшими бойцами СВО

В Севастополе в понедельник проводили в последний путь двоих участников специальной военной операции - старшего матроса, сапера-разведчика Вадима Конина и... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T20:52

2024-07-22T20:52

2024-07-22T20:52

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник проводили в последний путь двоих участников специальной военной операции - старшего матроса, сапера-разведчика Вадима Конина и рядового, стрелка штурмового отряда "Шторм-Z" Павла Бригадира. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вадим Конин – коренной крымчанин, он родился в Новоозерном под Евпаторией в семье военнослужащего. Быть военным мечтал с детства, служить по контракту отправился сразу после школы. Он обладал отличной физической подготовкой, был кандидатом в мастера спорта по академической гребле, служил в подразделениях, связанных водолазными спусками.Еще один погибший участник спецоперации, с которым сегодня простились в Севастополе, – стал Павел Бригадир, который также рос в семье военнослужащего. Погибший работал в сфере ИТ-технологий. После событий 2014 года переехал в Донбасс, защищал территории ЛНР и ДНР от националистов.Погиб герой возле поселка Первомайское в ДНР, уточнил он.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество