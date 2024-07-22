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Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто
Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто
В очереди перед Крымским мостом стоят 670 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T06:03
2024-07-22T06:03
2024-07-22T08:16
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом стоят 670 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Пробки со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи - ожидание проезда составляло около часа.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголокАсфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузовИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто
На Крымском мосту в очереди стоят 670 автомобилей
06:03 22.07.2024 (обновлено: 08:16 22.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом стоят 670 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 670 транспортных средств. Время ожидания составляет более часа", - говорится в сообщении по состоянию на 6.00.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Пробки со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи - ожидание проезда составляло около часа.
Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.
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