https://crimea.ria.ru/20240722/krymskiy-most-seychas-v-ocheredi-pochti-700-avto-1139033620.html

Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто

Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Крымский мост сейчас: в очереди почти 700 авто

В очереди перед Крымским мостом стоят 670 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T06:03

2024-07-22T06:03

2024-07-22T08:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом стоят 670 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Пробки со стороны Краснодарского края наблюдались в течение всей ночи - ожидание проезда составляло около часа.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште закроют для проезда машин Профессорский уголокАсфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузовИз Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма