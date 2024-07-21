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На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов
На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов - РИА Новости Крым, 21.07.2024
На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов
Cо стороны Тамани у Крымского моста скопилось 635 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.07.2024
2024-07-21T20:05
2024-07-21T20:05
2024-07-21T20:05
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Cо стороны Тамани у Крымского моста скопилось 635 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение всего воскресенья в очереди на мост стояли от 300 до 550 автомобилей.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской областиУчасток трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиковЗаторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости крыма, крым
На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов
В очереди на Крымском мосту стоят 635 машин