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На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов

На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов - РИА Новости Крым, 21.07.2024

На Крымском мосту большая очередь - время ожидания более двух часов

Cо стороны Тамани у Крымского моста скопилось 635 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T20:05

2024-07-21T20:05

2024-07-21T20:05

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Cо стороны Тамани у Крымского моста скопилось 635 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение всего воскресенья в очереди на мост стояли от 300 до 550 автомобилей.Проезжать по транспортному переходу разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Попасть из Крыма на материк и обратно можно также по сухопутному маршруту через новые регионы России: ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность этого маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто километров дороги в Крым отремонтировали в Херсонской областиУчасток трассы "Таврида" под Севастополем закроют для грузовиковЗаторы на въезде в Крым: водителей призывают запастись водой и временем

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, новости крыма, крым