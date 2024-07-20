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В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T14:02
2024-07-20T14:02
2024-07-20T14:02
севастополь
михаил развожаев
герои сво
утраты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Игорь Валерьевич Синдеев родился и вырос в Севастополе. Учился в 57-й школе, окончил Севастопольский судоремонтный техникум. Затем проходил срочную службу, работал предпринимателем. Он активно поддерживал события Русской весны.Погиб Синдеев в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда "Барс" Игорем Синдеевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Игорь Валерьевич Синдеев родился и вырос в Севастополе. Учился в 57-й школе, окончил Севастопольский судоремонтный техникум. Затем проходил срочную службу, работал предпринимателем. Он активно поддерживал события Русской весны.
"В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО в добровольческое подразделение "Барс", выполняющее боевые задачи на территории ДНР. Награжден наградами "За храбрость" и "За освобождение Донбасса", - написал губернатор в Telegram-канале.
Погиб Синдеев в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике.