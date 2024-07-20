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В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым

В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым - РИА Новости Крым, 20.07.2024

В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым

В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T14:02

2024-07-20T14:02

2024-07-20T14:02

севастополь

михаил развожаев

герои сво

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Игорь Валерьевич Синдеев родился и вырос в Севастополе. Учился в 57-й школе, окончил Севастопольский судоремонтный техникум. Затем проходил срочную службу, работал предпринимателем. Он активно поддерживал события Русской весны.Погиб Синдеев в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике.

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество