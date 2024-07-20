Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240720/v-sevastopole-prostilis-s-dobrovoltsem-otryada-bars-igorem-sindeevym-1139009197.html
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T14:02
2024-07-20T14:02
севастополь
михаил развожаев
герои сво
утраты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242480_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_baa3b4ebd898a28941c56e460e33a06d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Игорь Валерьевич Синдеев родился и вырос в Севастополе. Учился в 57-й школе, окончил Севастопольский судоремонтный техникум. Затем проходил срочную службу, работал предпринимателем. Он активно поддерживал события Русской весны.Погиб Синдеев в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242480_132:0:1572:1080_1920x0_80_0_0_487ddceeb7f2b3063d43344e212a567d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, герои сво, утраты, общество
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым

В Севастополе простились с бойцом добровольческого отряда "Барс" Игорем Синдеевым

14:02 20.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проводили в последний путь добровольца отряда "Барс" Игоря Синдеева. Он погиб в зоне СВО под Лисичанском, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Игорь Валерьевич Синдеев родился и вырос в Севастополе. Учился в 57-й школе, окончил Севастопольский судоремонтный техникум. Затем проходил срочную службу, работал предпринимателем. Он активно поддерживал события Русской весны.

"В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО в добровольческое подразделение "Барс", выполняющее боевые задачи на территории ДНР. Награжден наградами "За храбрость" и "За освобождение Донбасса", - написал губернатор в Telegram-канале.

Погиб Синдеев в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
В Севастополе простились с добровольцем отряда Барс Игорем Синдеевым
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
 
СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОУтратыОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
14:28Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор
14:11Украина потеряла почти две тысячи боевиков за сутки: сводка из зоны СВО
14:02В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
13:37Стрельба из арты – в Новороссийске военные учатся уничтожать дроны
13:19Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ЗРК Patriot
12:55Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США
12:26В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
12:11Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
11:49Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет
11:25Остаются точечные аварии – ситуация с энергоснабжением в Ялте
11:15В городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут воду
10:53"Операция "Валькирия": ФСБ рассекретила данные о покушении на Гитлера
10:34Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания во главе Белоруссии
10:19Пьяный мужчина выкрикивал нацистские лозунги на пляже в Севастополе
10:03Стрельба и гранатометание в Севастополе связана с учениями флота
09:57На Украине повреждена энергетическая инфраструктура в трех областях
09:38Не работали камеры наблюдения: что известно об убийстве Фарион
09:19Крымский мост сейчас – оперативные данные об очередях и времени ожидания
09:0011 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост
Лента новостейМолния