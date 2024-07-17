https://crimea.ria.ru/20240717/rossiya-i-vengriya-nachnut-stroit-bloki-aes-paksh-2-do-kontsa-goda-1138944745.html

Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года

Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года

Россия и Венгрия планируют до конца года начать строительство энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Об этом шла речь в ходе встречи гендиректора... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T21:53

2024-07-17T21:53

2024-07-17T21:53

аэс

венгрия

россия

строительство

новости

энергетика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127690296_844:472:2532:1422_1920x0_80_0_0_3dac14dd64b6c73fb8f5671c2b68b285.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия и Венгрия планируют до конца года начать строительство энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Об этом шла речь в ходе встречи гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщила пресс-служба госкорпорации.Проект АЭС "Пакш-2", реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. АЭС с двумя энергоблоками поколения "3+" будет построена "под ключ". АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.В настоящее время на строительной площадке завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 км, закачивается работа по укреплению грунта. Строители в конце июля приступят к выемке грунта из котлована до проектной отметки 27 метров.Параллельно с этим предприятия "Росатома" производят для будущей станции реактор, парогенераторы и другое. В конце апреля 2024 года началось изготовление корпуса реактора энергоблока № 5 на заводе "АЭМ Технологии" под Санкт-Петербургом.До конца июля на стройплощадку будет доставлено устройство локализации расплава – первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш из России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыНовая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектахТурция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт

венгрия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэс, венгрия, россия, строительство, новости, энергетика, политика