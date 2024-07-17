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Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года
Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года
Россия и Венгрия планируют до конца года начать строительство энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Об этом шла речь в ходе встречи гендиректора... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T21:53
2024-07-17T21:53
2024-07-17T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия и Венгрия планируют до конца года начать строительство энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Об этом шла речь в ходе встречи гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщила пресс-служба госкорпорации.Проект АЭС "Пакш-2", реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. АЭС с двумя энергоблоками поколения "3+" будет построена "под ключ". АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.В настоящее время на строительной площадке завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 км, закачивается работа по укреплению грунта. Строители в конце июля приступят к выемке грунта из котлована до проектной отметки 27 метров.Параллельно с этим предприятия "Росатома" производят для будущей станции реактор, парогенераторы и другое. В конце апреля 2024 года началось изготовление корпуса реактора энергоблока № 5 на заводе "АЭМ Технологии" под Санкт-Петербургом.До конца июля на стройплощадку будет доставлено устройство локализации расплава – первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш из России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин об АЭС "Аккую": это важнейший проект Москвы и АнкарыНовая АЭС в Узбекистане будет безопасной – Путин об энергопроектахТурция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
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аэс, венгрия, россия, строительство, новости, энергетика, политика
Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года
Россия и Венгрия планируют до конца года приступить к сооружению энергоблоков АЭС "Пакш-2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия и Венгрия планируют до конца года начать строительство энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Об этом шла речь в ходе встречи гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Сторонами был отмечен высокий уровень реализации проекта АЭС "Пакш-2", которого удалось достичь благодаря совместной эффективной работе с венгерским заказчиком строительства будущих энергоблоков, сооружаемых по российскому проекту АЭС поколения "3+"… В планах – до конца текущего года приступить к работам по сооружению самих ядерных блоков", – говорится в пресс-релизе.
Проект АЭС "Пакш-2", реализуется на основе российско-венгерского межправительственного соглашения от 14 января 2014 года и трех базовых контрактов о сооружении новой станции. АЭС с двумя энергоблоками поколения "3+" будет построена "под ключ". АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.
В настоящее время на строительной площадке завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 км, закачивается работа по укреплению грунта. Строители в конце июля приступят к выемке грунта из котлована до проектной отметки 27 метров.
Параллельно с этим предприятия "Росатома" производят для будущей станции реактор, парогенераторы и другое. В конце апреля 2024 года началось изготовление корпуса реактора энергоблока № 5 на заводе "АЭМ Технологии" под Санкт-Петербургом.
До конца июля на стройплощадку будет доставлено устройство локализации расплава – первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш из России.
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