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Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T10:49
2024-07-17T10:49
2024-07-17T11:43
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анатолий сотников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского муниципалитета - председатель горсовета Константин Шимановский.Жизненный путь Анатолия Михайловича – яркий пример служения Родине, героизма, самоотверженности. На фронт он отправился добровольцем в неполные 18 лет. Участвовал в освобождении Крыма, форсировал Днепр, освобождал Киев и ряд европейских городов. За ратные подвиги удостоен четырех благодарностей Верховного Главнокомандующего, а также орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечественной войны III степени, Богдана Хмельницкого.Читайте также на РИА Новости Крым:Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьиУмер освободитель Крыма ветеран Иван РобакАнгел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизана
https://crimea.ria.ru/20240314/s-vysoty-prozhitogo-opyta-zachem-stoletnie-veterany-iz-yalty-pomogayut-svo-1135657129.html
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Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Сотников ушел из жизни в 100 лет
10:49 17.07.2024 (обновлено: 11:43 17.07.2024)