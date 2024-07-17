https://crimea.ria.ru/20240717/osvobozhdal-krym--umer-pochetnyy-yaltinets-anatoliy-sotnikov-1138924236.html

Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников

Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников

На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T10:49

2024-07-17T10:49

2024-07-17T11:43

крым

ялта

утраты

ветераны

общество

анатолий сотников

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского муниципалитета - председатель горсовета Константин Шимановский.Жизненный путь Анатолия Михайловича – яркий пример служения Родине, героизма, самоотверженности. На фронт он отправился добровольцем в неполные 18 лет. Участвовал в освобождении Крыма, форсировал Днепр, освобождал Киев и ряд европейских городов. За ратные подвиги удостоен четырех благодарностей Верховного Главнокомандующего, а также орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечественной войны III степени, Богдана Хмельницкого.Читайте также на РИА Новости Крым:Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьиУмер освободитель Крыма ветеран Иван РобакАнгел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизана

https://crimea.ria.ru/20240314/s-vysoty-prozhitogo-opyta-zachem-stoletnie-veterany-iz-yalty-pomogayut-svo-1135657129.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, утраты, ветераны, общество, анатолий сотников, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война