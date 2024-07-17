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Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников
На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T10:49
2024-07-17T11:43
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утраты
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анатолий сотников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского муниципалитета - председатель горсовета Константин Шимановский.Жизненный путь Анатолия Михайловича – яркий пример служения Родине, героизма, самоотверженности. На фронт он отправился добровольцем в неполные 18 лет. Участвовал в освобождении Крыма, форсировал Днепр, освобождал Киев и ряд европейских городов. За ратные подвиги удостоен четырех благодарностей Верховного Главнокомандующего, а также орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечественной войны III степени, Богдана Хмельницкого.Читайте также на РИА Новости Крым:Деды и внуки: история защитников Отечества из одной семьиУмер освободитель Крыма ветеран Иван РобакАнгел-хранитель Григория Четвертака: путь крымского партизана
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крым, ялта, утраты, ветераны, общество, анатолий сотников, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Освобождал Крым – умер почетный ялтинец Анатолий Сотников

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Сотников ушел из жизни в 100 лет

10:49 17.07.2024 (обновлено: 11:43 17.07.2024)
 
© Фото: председатель горсовета Ялты Константин ШимановскийНа 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников
На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников
© Фото: председатель горсовета Ялты Константин Шимановский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. На 101 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Об этом в среду сообщил глава ялтинского муниципалитета - председатель горсовета Константин Шимановский.

"Буквально в марте отметили вековой юбилей ветерана, который всегда отличался бодростью духа и оптимизмом… Выражаю самые искренние соболезнования близким и родным Анатолия Михайловича. Скорбим вместе с вами", - написал Шимановский в своем Telegram-канале.

Жизненный путь Анатолия Михайловича – яркий пример служения Родине, героизма, самоотверженности. На фронт он отправился добровольцем в неполные 18 лет. Участвовал в освобождении Крыма, форсировал Днепр, освобождал Киев и ряд европейских городов. За ратные подвиги удостоен четырех благодарностей Верховного Главнокомандующего, а также орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Отечественной войны III степени, Богдана Хмельницкого.
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