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Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%
Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20% - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%
С начала года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью 417,5 тысяч квадратных метров на... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T17:02
2024-07-15T17:02
2024-07-15T17:07
рнкб (пао)
банк
финансирование
втб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью 417,5 тысяч квадратных метров на сумму около 31,8 миллиарда рублей, за 6 месяцев объем финансируемых сделок увеличился на 20%, сообщает пресс-служба кредитной организации.Отмечается, что на рассмотрении в банке в настоящее время находится еще 21 проект общей площадью более 450 тысяч квадратных метров на сумму более 38 миллиардов рублей.Он добавил, что площадь объектов, которые финансируются при поддержке банка, превышает 1,8 миллиона квадратных метров.На сегодняшний день в портфеле проектного финансирования банка насчитывается 72 проекта долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.Начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии банка успешно достроено и введено в эксплуатацию около 860 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 770110546, erid: F7NfYUJCUneLt1SsSCRM
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рнкб (пао), банк, финансирование, втб
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью 417,5 тысяч квадратных метров на сумму около 31,8 миллиарда рублей, за 6 месяцев объем финансируемых сделок увеличился на 20%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Отмечается, что на рассмотрении в банке в настоящее время находится еще 21 проект общей площадью более 450 тысяч квадратных метров на сумму более 38 миллиардов рублей.
"Мы продолжаем активную поддержку отрасли жилищного строительства, благодаря которой обеспечиваются необходимые темпы ввода в эксплуатацию жилых объектов, а также создаются новые рабочие места", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
Он добавил, что площадь объектов, которые финансируются при поддержке банка, превышает 1,8 миллиона квадратных метров.
На сегодняшний день в портфеле проектного финансирования банка насчитывается 72 проекта долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.
Начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии банка успешно достроено и введено в эксплуатацию около 860 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru
, ИНН 770110546, erid: F7NfYUJCUneLt1SsSCRM