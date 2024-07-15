https://crimea.ria.ru/20240715/obem-proektnogo-finansirovaniya-v-rnkb-vyros-na-20-1138873600.html

Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%

Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20% - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Объем проектного финансирования в РНКБ вырос на 20%

С начала года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью 417,5 тысяч квадратных метров на... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T17:02

2024-07-15T17:02

2024-07-15T17:07

рнкб (пао)

банк

финансирование

втб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала года РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, подписал сделки по финансированию строительных объектов общей площадью 417,5 тысяч квадратных метров на сумму около 31,8 миллиарда рублей, за 6 месяцев объем финансируемых сделок увеличился на 20%, сообщает пресс-служба кредитной организации.Отмечается, что на рассмотрении в банке в настоящее время находится еще 21 проект общей площадью более 450 тысяч квадратных метров на сумму более 38 миллиардов рублей.Он добавил, что площадь объектов, которые финансируются при поддержке банка, превышает 1,8 миллиона квадратных метров.На сегодняшний день в портфеле проектного финансирования банка насчитывается 72 проекта долевого строительства жилых и коммерческих объектов с использованием счетов эскроу. При этом более 95% кредитных линий открыты застройщикам, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.Начиная с июля 2019 года в Республике Крым и Севастополе при участии банка успешно достроено и введено в эксплуатацию около 860 тысяч квадратных метров многоквартирных домов в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 770110546, erid: F7NfYUJCUneLt1SsSCRM

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, финансирование, втб