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В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери

В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери

Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T14:43

2024-07-13T14:43

2024-07-13T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале собора.Уточняется, что торжественная встреча списка Казанской иконы состоится в субботу, 13 июля, в 18:00.Всероссийский крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, находившейся в ополчении Минина и Пожарского и хранящейся в Москве, совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Поклониться святыне можно будет в кафедральном Свято-Александро-Невском соборе 14, 15 и 16 июля. Перед образом Божией Матери будет совершаться молебное пение с чтением акафиста, уточнили в соборе.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 летСвятитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель

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религия, православие, симферополь, александро-невский собор в симферополе, новости крыма, крым, общество