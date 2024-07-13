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В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери
В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери
Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T14:43
2024-07-13T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале собора.Уточняется, что торжественная встреча списка Казанской иконы состоится в субботу, 13 июля, в 18:00.Всероссийский крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, находившейся в ополчении Минина и Пожарского и хранящейся в Москве, совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Поклониться святыне можно будет в кафедральном Свято-Александро-Невском соборе 14, 15 и 16 июля. Перед образом Божией Матери будет совершаться молебное пение с чтением акафиста, уточнили в соборе.Читайте также на РИА Новости Крым:Чудеса и святыни: храму Всех Святых в Симферополе 160 летСвятитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
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религия, православие, симферополь, александро-невский собор в симферополе, новости крыма, крым, общество
В Симферополь привезут московский список Казанской иконы Божьей матери

Московский список Казанской иконы Богоматери доставят в Крым – где поклониться святыне

14:43 13.07.2024 (обновлено: 14:44 13.07.2024)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкАлександро-Невский кафедральный собор в Симферополе.
Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Московский список Казанской иконы Божией Матери прибудет в Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале собора.
Уточняется, что торжественная встреча списка Казанской иконы состоится в субботу, 13 июля, в 18:00.
"По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, с 14 по 16 июля 2024 г. в рамках Всероссийского крестного хода, в Симферополе будет пребывать недавно обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери", - говорится в сообщении.
Всероссийский крестный ход с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, находившейся в ополчении Минина и Пожарского и хранящейся в Москве, совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Поклониться святыне можно будет в кафедральном Свято-Александро-Невском соборе 14, 15 и 16 июля. Перед образом Божией Матери будет совершаться молебное пение с чтением акафиста, уточнили в соборе.
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