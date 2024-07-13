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Какой сегодня праздник: 13 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Какой сегодня праздник: 13 июля
Какой сегодня праздник: 13 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Какой сегодня праздник: 13 июля
В эту субботу во всем мире отмечают День головоломки, еще 101 год назад в Голливуде появились знаменитые буквы-гиганты, а в Костромской губернии родился... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-13T00:00
2024-07-12T23:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В эту субботу во всем мире отмечают День головоломки, еще 101 год назад в Голливуде появились знаменитые буквы-гиганты, а в Костромской губернии родился народный артист СССР Михаил Пуговкин.Что празднуют в мире13 июля во всем мире отмечают Международный день головоломки. Дата не случайная. Именно в этот день в 1944 году родился венгерский изобретатель и скульптор Энре Рубик, который в 1974 году придумал знаменитый кубик Рубика. Головоломка стала лидером среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 450 млн экземпляров.Православные отмечают Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых. Первые ученики Иисуса - Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота. В этот день прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Но только если раскаиваться в них искренне.Еще сегодня можно отметить День довольных сотрудников, День поиска или День фасоли с сосисками.Знаменательные события13 июля 1923 года на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе появился знаменитый знак HOLLYWOOD. Он был создан в качестве рекламы, но после приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.В 1973 году вышел первый альбом британской группы Queen с одноименным названием. Большую часть материала составили песни, написанные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В британском чарте альбом достиг 24 строчки из 200 и продержался там 18 недель, получив золотой статус. Альбом записывался в течение двух лет, в те моменты, когда студия звукозаписи была свободна, параллельно с учебой участников группы.В 1990 году был основан Центральный банк Российской Федерации в результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР. С 1 сентября 2013 года Банку России перешли функции мегарегулятора: организация занимается защитой и укреплением устойчивости рубля, а также обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы.Кто родился101 год назад родился актер театра и кино, народный артист СССР Михаил Пуговкин, знаменитый своими ролями в большом количестве советских фильмов, таких как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Спортлото-82" и других. Сам актер лучшим временем своего творчества считал работу у режиссера Леонида Гайдая, своего друга, а также в картинах "Свадьба в Малиновке" и "Шельменко-денщик" режиссера Андрея Тутышкина.В 1928 году на свет появился Валентин Пикуль, русский советский писатель, автор суперпопулярных в СССР исторических романов. Еще при его жизни общий тираж книг писателя, исключая журналы и зарубежные издания, составил примерно 20 млн экземпляров.В 1969 году родился украинский писатель, историк, журналист и телеведущий Олесь Бузина. Он придерживался взгляда о триединстве русского народа ("малоросов, белорусов и великоросов") и поэтому называл себя и украинцем, и русским. Бузина также считал, что украинцы озабочены не "столько созданием украинской культуры, сколько уничтожением русской". Не поддерживал журналист и "оранжевую революцию" в 2004 году, в результате которой президентом Украины стал Виктор Ющенко. Его застрелили 16 апреля 2015 году возле дома, где он проживал. В правоохранительных органах считают, что убийство носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью журналиста.Также 13 июля родились эстрадный российский певец Вадим Козаченко, актер Борис Клюев, американская актриса Эшли Скотт, итальянский автогонщик Ярно Трулли и другие.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости, культура, история, россия, украина, в мире, религия, центробанк рф
Какой сегодня праздник: 13 июля

Что празднуют в России и мире в субботу, 13 июля

00:00 13.07.2024
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В эту субботу во всем мире отмечают День головоломки, еще 101 год назад в Голливуде появились знаменитые буквы-гиганты, а в Костромской губернии родился народный артист СССР Михаил Пуговкин.

Что празднуют в мире

13 июля во всем мире отмечают Международный день головоломки. Дата не случайная. Именно в этот день в 1944 году родился венгерский изобретатель и скульптор Энре Рубик, который в 1974 году придумал знаменитый кубик Рубика. Головоломка стала лидером среди игрушек по общему количеству продаж: по всему миру было продано порядка 450 млн экземпляров.
Православные отмечают Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых. Первые ученики Иисуса - Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота. В этот день прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Но только если раскаиваться в них искренне.
Еще сегодня можно отметить День довольных сотрудников, День поиска или День фасоли с сосисками.

Знаменательные события

13 июля 1923 года на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе появился знаменитый знак HOLLYWOOD. Он был создан в качестве рекламы, но после приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.
В 1973 году вышел первый альбом британской группы Queen с одноименным названием. Большую часть материала составили песни, написанные Фредди Меркьюри, Брайаном Мэем и Роджером Тейлором. В британском чарте альбом достиг 24 строчки из 200 и продержался там 18 недель, получив золотой статус. Альбом записывался в течение двух лет, в те моменты, когда студия звукозаписи была свободна, параллельно с учебой участников группы.
В 1990 году был основан Центральный банк Российской Федерации в результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР. С 1 сентября 2013 года Банку России перешли функции мегарегулятора: организация занимается защитой и укреплением устойчивости рубля, а также обеспечивает стабильность и развитие национальной платежной системы.

Кто родился

101 год назад родился актер театра и кино, народный артист СССР Михаил Пуговкин, знаменитый своими ролями в большом количестве советских фильмов, таких как "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Спортлото-82" и других. Сам актер лучшим временем своего творчества считал работу у режиссера Леонида Гайдая, своего друга, а также в картинах "Свадьба в Малиновке" и "Шельменко-денщик" режиссера Андрея Тутышкина.
В 1928 году на свет появился Валентин Пикуль, русский советский писатель, автор суперпопулярных в СССР исторических романов. Еще при его жизни общий тираж книг писателя, исключая журналы и зарубежные издания, составил примерно 20 млн экземпляров.
В 1969 году родился украинский писатель, историк, журналист и телеведущий Олесь Бузина. Он придерживался взгляда о триединстве русского народа ("малоросов, белорусов и великоросов") и поэтому называл себя и украинцем, и русским. Бузина также считал, что украинцы озабочены не "столько созданием украинской культуры, сколько уничтожением русской". Не поддерживал журналист и "оранжевую революцию" в 2004 году, в результате которой президентом Украины стал Виктор Ющенко. Его застрелили 16 апреля 2015 году возле дома, где он проживал. В правоохранительных органах считают, что убийство носит заказной характер и связано с профессиональной деятельностью журналиста.
Также 13 июля родились эстрадный российский певец Вадим Козаченко, актер Борис Клюев, американская актриса Эшли Скотт, итальянский автогонщик Ярно Трулли и другие.
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