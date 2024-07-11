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В Крыму исчезают краснокнижные насекомые - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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В Крыму исчезают краснокнижные насекомые
В Крыму исчезают краснокнижные насекомые - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Крыму исчезают краснокнижные насекомые
В Крыму перестали регистрировать популяции двух видов эндемичных насекомых. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T21:42
2024-07-11T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. В Крыму перестали регистрировать популяции двух видов эндемичных насекомых. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов."Мы в последнее время наблюдаем очень значительные изменения. Это и повышение температуры, и интенсификация антропогенного воздействия, что приводит к исчезновению видов", - констатирует ученый.В частности, по его словам, при проведении последних исследований ученые не обнаружили местный эндемичный вид поденок – амфибиотических насекомых, личинки которых живут в реках. Этот вид был впервые зарегистрирован в 2000-х годах и внесен в Красную книгу республики.Второй вид – стрекоза перевязанная, обитающая только в районе слабопроточных участков рек, небольших пресных водоемов и предгорных прудов.По его словам, еще ряд видов насекомых в Крыму находится на грани исчезновения. При этом, на фоне исчезновения местных вдов, чужеродные вселенцы тоже принимают участие в вытеснении аборигенов. Пока эти негативные процессы только нарастают, констатирует ученый.На грани полного исчезновения в Крыму также оказались шесть видов краснокнижных животных, в том числе три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах, сообщали ранее в Крымском федерального университете.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранить исчезающие виды – в Крыму подкармливают диких животныхИсчезающая "улыбка" моря: Крым может лишиться дельфинов навсегдаВ Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
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крым, экология, насекомые, наука в крыму: открытия и изобретения, григорий прокопов, новости крыма, видео
В Крыму исчезают краснокнижные насекомые

В Крыму перестали регистрировать популяции двух видов краснокнижных насекомых – ученый

21:42 11.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. В Крыму перестали регистрировать популяции двух видов эндемичных насекомых. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник НИЦ пресноводной и солоноватоводной гидробиологии филиала Института биологии южных морей Григорий Прокопов.
"Мы в последнее время наблюдаем очень значительные изменения. Это и повышение температуры, и интенсификация антропогенного воздействия, что приводит к исчезновению видов", - констатирует ученый.
В частности, по его словам, при проведении последних исследований ученые не обнаружили местный эндемичный вид поденок – амфибиотических насекомых, личинки которых живут в реках. Этот вид был впервые зарегистрирован в 2000-х годах и внесен в Красную книгу республики.
"После засух и паводков этот вид найден не был. Это не значит, что он совсем исчез – есть вероятность, что небольшие микропопуляции сохранились. Но если мы констатируем, что вид исчез, то не просто в Крыму, а в мировой фауне, поскольку единственное место, где он жил – это реки Крыма", - говорит Прокопов.
Второй вид – стрекоза перевязанная, обитающая только в районе слабопроточных участков рек, небольших пресных водоемов и предгорных прудов.
"Раньше они регистрировались от бассейна рек Альма и Салгир до Феодосии и Джанкоя. За последние пять лет информации об этих видах в Крыму тоже нет. Последняя крупная популяция находилась возле университета на Салгире – там были биотопы стоячей растительности. После того, как провели расчистку этих биотопов, популяция исчезла", - продолжает гидробиолог.
По его словам, еще ряд видов насекомых в Крыму находится на грани исчезновения. При этом, на фоне исчезновения местных вдов, чужеродные вселенцы тоже принимают участие в вытеснении аборигенов. Пока эти негативные процессы только нарастают, констатирует ученый.
На грани полного исчезновения в Крыму также оказались шесть видов краснокнижных животных, в том числе три вида летучих мышей, тушканчик или земляная белка, степной хорь и тюлень-монах, сообщали ранее в Крымском федерального университете.
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