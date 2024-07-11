Рейтинг@Mail.ru
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/nemyslimye-poteri-vsu-lishilis-bolee-2000-boevikov-za-sutki-1138772607.html
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T15:01
2024-07-11T15:01
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131519523_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_46283ce926ed5328ea2ecc81867c3800.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери ВСУ превысили 2100 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30, пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.Противник потерял до 460 боевиков, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, гаубицу М198, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли формированиям противника в районах Константиновки, Курахово, Ильинки и Часов Яра Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход ДНР. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп У.Потери украинских войск составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119, четыре 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Пречистовки, Урожайного ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицы FH-70 и М777.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли пораженин живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области.Потери противника составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицы М777 и М119, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУРоссийская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за суткиМинус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131519523_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a4a484a28c90dba5cb0116c73deff301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки

ВСУ за минувшие сутки потеряли 2110 военнослужащих в зоне спецоперации – Минобороны

15:01 11.07.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКладбище погибших военнослужащих ВСУ.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери ВСУ превысили 2100 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30, пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.
Противник потерял до 460 боевиков, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, гаубицу М198, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли формированиям противника в районах Константиновки, Курахово, Ильинки и Часов Яра Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119.
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход ДНР. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп У.
Потери украинских войск составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119, четыре 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Пречистовки, Урожайного ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицы FH-70 и М777.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли пораженин живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области.
Потери противника составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицы М777 и М119, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ
Российская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за сутки
Минус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – Путин
15:01Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
14:43Хотел убить священника и поджечь храм: в Адыгее предотвращен теракт
14:30Крымский мост: к обеду очередь выросла в три раза
14:17Пластик или наличные. Почему стоит перевести пенсию на банковскую карту
13:57Площадь пожара в горах под Судаком продолжает расти
13:42Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
13:28Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
13:12В акватории мыса Фиолент в Севастополе гремят взрывы
13:06На подъезде к Севастополю перекрыта трасса "Таврида"
12:57Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
12:43Платили ипотеку и жили в съемном жилье: семье "дали свет" с помощью СК
12:25Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы
12:16Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
12:05Площадь лесного пожара под Судаком выросла до 10 га
11:57Житель Крыма задержан за попытку примкнуть к украинским террористам
11:41У трассы "Таврида" нашли пропавшего пожилого мужчину
11:32В горах возле Судака горит лес
11:14На трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с зерном
11:00Пляжи Большой Ялты закрыли
Лента новостейМолния