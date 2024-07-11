https://crimea.ria.ru/20240711/nemyslimye-poteri-vsu-lishilis-bolee-2000-boevikov-za-sutki-1138772607.html

Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки

Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки

Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T15:01

2024-07-11T15:01

2024-07-11T15:01

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/13/1131519523_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_46283ce926ed5328ea2ecc81867c3800.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери ВСУ превысили 2100 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30, пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.Противник потерял до 460 боевиков, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, гаубицу М198, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли формированиям противника в районах Константиновки, Курахово, Ильинки и Часов Яра Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход ДНР. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп У.Потери украинских войск составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119, четыре 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Пречистовки, Урожайного ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицы FH-70 и М777.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли пораженин живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области.Потери противника составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицы М777 и М119, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУРоссийская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за суткиМинус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины

новые регионы россии

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу