https://crimea.ria.ru/20240711/nemyslimye-poteri-vsu-lishilis-bolee-2000-boevikov-za-sutki-1138772607.html
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T15:01
2024-07-11T15:01
2024-07-11T15:01
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери ВСУ превысили 2100 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30, пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.Противник потерял до 460 боевиков, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, гаубицу М198, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли формированиям противника в районах Константиновки, Курахово, Ильинки и Часов Яра Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119.Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход ДНР. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп У.Потери украинских войск составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119, четыре 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Пречистовки, Урожайного ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицы FH-70 и М777.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли пораженин живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области.Потери противника составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицы М777 и М119, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУРоссийская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за суткиМинус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
новые регионы россии
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Немыслимые потери: ВСУ лишились более 2000 боевиков за сутки
ВСУ за минувшие сутки потеряли 2110 военнослужащих в зоне спецоперации – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков специальной военной операции, потери ВСУ превысили 2100 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30, пушка "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ и нацгвардии в районах Синьковки и Берестового Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.
Противник потерял до 460 боевиков, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, гаубицу М198, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли формированиям противника в районах Константиновки, Курахово, Ильинки и Часов Яра Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку AS-90, четыре орудия Д-20, две гаубицы Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119.
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО "Град", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход ДНР. Также российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк ДНР. Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп У.
Потери украинских войск составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119, четыре 100-мм пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Бойцы группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Пречистовки, Урожайного ДНР и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубицы FH-70 и М777.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли пораженин живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области.
Потери противника составили до 85 военнослужащих, семь автомобилей, гаубицы М777 и М119, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун".
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