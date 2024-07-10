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Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили восемь контратак противника, который потерял порядка 2100 военнослужащих. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T13:43
2024-07-10T14:15
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили восемь контратак противника, который потерял порядка 2100 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Отражены пять контратак штурмовых групп. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", – говорится в сообщении.Две контратаки отразили подразделениями группировки войск "Север". Киев потерял до 275 военнослужащих и военную технику, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Атаку штурмовой группы отразили подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих. Кроме того, российской армией поражена военная техника, среди которой 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов противника.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Противник потерял до 495 военнослужащих, а также вооржение, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Улучшили положение по переднему краю подразделения "Южной" группировки войск. Ликвидированы до 600 украинских боевиков, поражены два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике противника, который потерял до 85 военнослужащих. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУРоссийская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за суткиМинус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации Украины
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Восемь безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков

ВСУ за сутки провели восемь безуспешных контратак и потеряли порядка 2100 боевиков

13:43 10.07.2024 (обновлено: 14:15 10.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне спецоперации отразили восемь контратак противника, который потерял порядка 2100 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Отражены пять контратак штурмовых групп. Потери противника составили до 510 военнослужащих, боевая машина пехоты "Marder" производства ФРГ, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30", – говорится в сообщении.
Две контратаки отразили подразделениями группировки войск "Север". Киев потерял до 275 военнослужащих и военную технику, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Атаку штурмовой группы отразили подразделения группировки войск "Восток" и заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих. Кроме того, российской армией поражена военная техника, среди которой 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов противника.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Противник потерял до 495 военнослужащих, а также вооржение, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Улучшили положение по переднему краю подразделения "Южной" группировки войск. Ликвидированы до 600 украинских боевиков, поражены два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и полевой склад боеприпасов.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике противника, который потерял до 85 военнослужащих. Уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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