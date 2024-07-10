https://crimea.ria.ru/20240710/pozhar-v-tysyachu-kvadratov-tushat-v-volgograde-1138734851.html

Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде

Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде

В Волгограде огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар, который к этому времени распространился на площади в 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T11:32

2024-07-10T11:32

2024-07-10T11:52

новости

волгоград

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Волгограде огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар, который к этому времени распространился на площади в 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.Огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды. К тушению привлечено более 70 специалистов, работает 24 единицы техники.Накануне крупный пожар случился в Динском районе Краснодарского края на площади 1600 квадратных метров – горело здание торгового центра. К тушению привлекалось 28 специалистов и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два автомобиля загорелись в Ялте: есть пострадавшийНа Ангарском перевале в Крыму сгорел грузовикПожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев

волгоград

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, волгоград, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар