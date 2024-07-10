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Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде
Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде
В Волгограде огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар, который к этому времени распространился на площади в 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T11:32
2024-07-10T11:32
2024-07-10T11:52
новости
волгоград
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Волгограде огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар, который к этому времени распространился на площади в 1200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.Огонь перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. Пламя быстро распространяется из-за горючих материалов, жаркой и сухой погоды. К тушению привлечено более 70 специалистов, работает 24 единицы техники.Накануне крупный пожар случился в Динском районе Краснодарского края на площади 1600 квадратных метров – горело здание торгового центра. К тушению привлекалось 28 специалистов и девять единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Два автомобиля загорелись в Ялте: есть пострадавшийНа Ангарском перевале в Крыму сгорел грузовикПожар в Батайске потушили – из огня спасли домашних питомцев
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РИА Новости Крым
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новости, волгоград, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
Пожар в 1200 "квадратов" тушат в Волгограде
Масштабный пожар на мусоросортировочной площадке тушат в Волгограде
11:32 10.07.2024 (обновлено: 11:52 10.07.2024)