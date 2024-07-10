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Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов
Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов
Перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T15:10
2024-07-10T15:32
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: время ожидания проезда возросло до двух часов

На Крымском мосту в очереди к досмотровым пунктам находится 480 автомобилей

15:10 10.07.2024 (обновлено: 15:32 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Керчи находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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