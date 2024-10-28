https://crimea.ria.ru/20241028/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1141386146.html

Какой будет погода в Крыму в понедельник

Какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Какой будет погода в Крыму в понедельник

Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой погоды. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T00:01

2024-10-28T00:01

2024-10-28T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

евпатория

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой погоды. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем потеплеет до +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +9 до +11. днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241027/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1141353193.html

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алушта

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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