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Какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Какой будет погода в Крыму в понедельник
Какой будет погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Какой будет погода в Крыму в понедельник
Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой погоды. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой погоды. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем потеплеет до +16...18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +9 до +11. днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241027/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1141353193.html
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Какой будет погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается до 18 градусов тепла

00:01 28.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Рабочая неделя в Крыму начнется с теплой погоды. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В начале рабочей недели погода на полуострове будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +12; днем +13…18, в горах +7…12 градусов", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем потеплеет до +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +16…18 градусов.
Сухо и тепло будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от +9 до +11. днем воздух прогреется до 19 градусов тепла.
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