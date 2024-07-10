https://crimea.ria.ru/20240710/krymskiy-most-utrom-v-sredu-nachala-rasti-ochered-1138729587.html
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь
Перед Крымским мостом утром в среду образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T09:16
2024-07-10T09:16
2024-07-10T09:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в среду образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив."По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Тамани находятся 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.Накануне днем на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились более 200 транспортных средств.В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_d14c98ba2a9c6b6b8ce16e66b337d439.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь
На Крымском мосту утром в среду в очереди находятся 95 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в среду образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Тамани находятся 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.
Накануне днем на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились
более 200 транспортных средств.
В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Читайте также на РИА Новости Крым: