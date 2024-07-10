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Крымский мост утром в среду: начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Крымский мост утром в среду: начала расти очередь
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь
Перед Крымским мостом утром в среду образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T09:16
2024-07-10T09:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в среду образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив."По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Тамани находятся 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.Накануне днем на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились более 200 транспортных средств.В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост утром в среду: начала расти очередь

На Крымском мосту утром в среду в очереди находятся 95 машин

09:16 10.07.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в среду образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Тамани находятся 95 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.
Накануне днем на подъездах к Крымскому мосту в очереди находились более 200 транспортных средств.
В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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