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РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам
РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам - РИА Новости Крым, 09.07.2024
РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам
РНКБ (входит в Группу ВТБ) за первые шесть месяцев текущего года в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования выдал 20... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T13:48
2024-07-09T13:50
рнкб (пао)
ипотека
кредит
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в Группу ВТБ) за первые шесть месяцев текущего года в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования выдал 20 миллиардов рублей, то есть около 80% от общего объема выдач с начала года, сообщает пресс-служба кредитной организации.В том числе 9,4 миллиарда рублей заемщики получили по программе "Семейная ипотека", 6 миллиардов рублей – по программе "Сельская ипотека ", около 4 миллиардов рублей – по программе "Господдержка 2024", около 0,5 миллиарда рублей – программе "ИТ-ипотека".Отметим, что 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство были выданы по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего с начала года банк выдал кредиты на ИЖС на сумму более 600 миллионов рублей.На сегодняшний день более 85% ипотечных кредитов оформляются в РНКБ полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Ипотечный портфель РНКБ на 1 июля 2024 года составил более 109 миллиардов рублей, прирост с начала года составил 18%.
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рнкб (пао), ипотека, кредит, банк

РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам

13:48 09.07.2024 (обновлено: 13:50 09.07.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в Группу ВТБ) за первые шесть месяцев текущего года в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования выдал 20 миллиардов рублей, то есть около 80% от общего объема выдач с начала года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В том числе 9,4 миллиарда рублей заемщики получили по программе "Семейная ипотека", 6 миллиардов рублей – по программе "Сельская ипотека ", около 4 миллиардов рублей – по программе "Господдержка 2024", около 0,5 миллиарда рублей – программе "ИТ-ипотека".
Отметим, что 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство были выданы по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего с начала года банк выдал кредиты на ИЖС на сумму более 600 миллионов рублей.
На сегодняшний день более 85% ипотечных кредитов оформляются в РНКБ полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Ипотечный портфель РНКБ на 1 июля 2024 года составил более 109 миллиардов рублей, прирост с начала года составил 18%.
РНКБ (ПАО)ИпотекаКредитБанк
 
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