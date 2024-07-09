https://crimea.ria.ru/20240709/rnkb-vydal-20-mlrd-rubley-po-lgotnym-ipotechnym-programmam-1138712318.html

РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам

РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам - РИА Новости Крым, 09.07.2024

РНКБ выдал 20 млрд рублей по льготным ипотечным программам

РНКБ (входит в Группу ВТБ) за первые шесть месяцев текущего года в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования выдал 20... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T13:48

2024-07-09T13:48

2024-07-09T13:50

рнкб (пао)

ипотека

кредит

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. РНКБ (входит в Группу ВТБ) за первые шесть месяцев текущего года в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования выдал 20 миллиардов рублей, то есть около 80% от общего объема выдач с начала года, сообщает пресс-служба кредитной организации.В том числе 9,4 миллиарда рублей заемщики получили по программе "Семейная ипотека", 6 миллиардов рублей – по программе "Сельская ипотека ", около 4 миллиардов рублей – по программе "Господдержка 2024", около 0,5 миллиарда рублей – программе "ИТ-ипотека".Отметим, что 98% кредитов на индивидуальное жилищное строительство были выданы по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего с начала года банк выдал кредиты на ИЖС на сумму более 600 миллионов рублей.На сегодняшний день более 85% ипотечных кредитов оформляются в РНКБ полностью в электронном формате, а в 20% всех сделок в качестве первоначального взноса используется материнский капитал. Ипотечный портфель РНКБ на 1 июля 2024 года составил более 109 миллиардов рублей, прирост с начала года составил 18%.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), ипотека, кредит, банк