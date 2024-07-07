https://crimea.ria.ru/20240707/v-krymu-obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1138661284.html
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.07.2024
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T10:45
2024-07-07T10:45
2024-07-07T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-v-krymu-tushat-90-chelovek-1138659032.html
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В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в ближайшие дни
10:45 07.07.2024 (обновлено: 10:46 07.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в г. Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении ведомства.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.