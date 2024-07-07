Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240707/v-krymu-obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1138661284.html
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.07.2024
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T10:45
2024-07-07T10:46
пожароопасный сезон в крыму
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
погода в крыму
погода
крымская погода
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136607969_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dccdf0202d8e93525ae83112540357ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-v-krymu-tushat-90-chelovek-1138659032.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136607969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0574f725cd0ff319ed3f0c8c4f6a971e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожароопасный сезон в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, погода в крыму, погода, крымская погода, крым
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму в ближайшие дни

10:45 07.07.2024 (обновлено: 10:46 07.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетер
Ветер - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных, центральных, восточных, южных районах Крыма и в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в г. Севастополь ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - сказано в сообщении ведомства.

Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.
В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности", - поясняют в чрезвычайном ведомстве.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.
"Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность", - обращают внимание в ГУ МЧС России по РК.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
01:59
Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
 
Пожароопасный сезон в КрымуШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПогода в КрымуПогодаКрымская погодаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию
11:58Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
11:17Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины
10:45В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:41Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии
10:30Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
10:15Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
10:02Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
09:49Она хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта Смит
09:40Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза
09:27Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
08:47Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
08:04На Крымском мосту снова растет очередь
07:46Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:02Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
Лента новостейМолния