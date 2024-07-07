https://crimea.ria.ru/20240707/v-krymu-obyavleno-trekhdnevnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1138661284.html

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.07.2024

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение

В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T10:45

2024-07-07T10:45

2024-07-07T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В Крыму с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности, предупреждает ГУ МЧС России по республике со ссылкой на крымский гидрометцентр.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В ГУ МЧС России по РК напоминают, что в этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель. Необходимо сохранять свободными проезды улиц, ведущим к садовым участкам.

https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-v-krymu-tushat-90-chelovek-1138659032.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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