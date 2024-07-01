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На Крымском мосту сократилось время ожидания в очереди - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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На Крымском мосту сократилось время ожидания в очереди
На Крымском мосту сократилось время ожидания в очереди - РИА Новости Крым, 01.07.2024
На Крымском мосту сократилось время ожидания в очереди
Время ожидания в очереди перед Крымским мостом уменьшилось. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T15:15
2024-07-01T15:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Время ожидания в очереди перед Крымским мостом уменьшилось. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту сократилось время ожидания в очереди

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани проезда ждут более 500 автомобилей

15:15 01.07.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Время ожидания в очереди перед Крымским мостом уменьшилось. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

"По состоянию на 15:00 очереди со стороны Тамани находится 542 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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