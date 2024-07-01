https://crimea.ria.ru/20240701/fotovystavki-osvobozhdenie-put-k-pobede-otkrylis-v-belorussii-1138486990.html

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии

Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков,... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

2024-07-01T15:05

минск

белоруссия

фото

выставка

совинформбюро

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великая отечественная война

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Минск, 1 июля - Две фотовыставки мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, открылись в Минске и Борисове.Проект реализуется при поддержке российского Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.По его словам, на снимках фотокорреспондентов Совинформбюро жители Минска, Витебска, Борисова, Бреста смогут увидеть лица своих родных и близких — освободителей, которые боролись как на фронте, так и в тылу врага. Проект носит гибридный характер, сочетая в себе фото, аудио и видеоформаты. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является международная медиагруппа "Россия сегодня". Советским фотокорреспондентам, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками, удалось сделать уникальные кадры, таким образом создав летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой — единый народ.Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что проект "Освобождение. Путь к Победе" подробно расскажет о том, как Беларусь первой приняла удар гитлеровской армии, испытала ужасы войны и жестокость нацизма. "Белорусский народ выстоял, показал пример самопожертвования и искренней любви к Родине. Сделал это, заплатив за Победу высокую цену. Об этом свидетельствуют цифры погибших, сотни тысяч узников концлагерей, разрушенные города и сожженных деревни – это наша общая история и страшная цена свободы. Это правда, которую узнает каждый, кто решит ознакомиться с экспозицией проекта", - сказал Карманов.Все желающие смогут посмотреть уникальные фотовыставки на главной аллее Парка Победы в Минске и в Борисовской центральной библиотеке имени И.Х. Колодеева.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, фото, выставка, совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, история, великая отечественная война