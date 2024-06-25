https://crimea.ria.ru/20240625/v-sevastopole-strelba--voennye-provodyat-ucheniya-1138340593.html
В Севастополе стрельба – военные проводят учения
В Севастополе стрельба – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В Севастополе стрельба – военные проводят учения
В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T11:44
2024-06-25T11:44
2024-06-25T11:45
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что учения продлятся ориентировочно до полудня. Громко будет в районе Северного и Южного молов.Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске громко: военные учатся отражать нападение БЭКов и дроновФлот проводит учения в СевастополеУчения морпехов по высадке десанта прошли на побережье Херсонщины
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма
В Севастополе стрельба – военные проводят учения
В Севастополе в районе молов флот учится уничтожать диверсантов - Развожаев
11:44 25.06.2024 (обновлено: 11:45 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходит тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что учения продлятся ориентировочно до полудня. Громко будет в районе Северного и Южного молов.
"Флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что обстановка в городе остается спокойной.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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