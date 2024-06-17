https://crimea.ria.ru/20240617/flot-provodit-ucheniya-v-sevastopole-1138173844.html

Флот проводит учения в Севастополе

Флот проводит учения в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Флот проводит учения в Севастополе

В Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T17:18

2024-06-17T17:18

2024-06-17T17:18

севастополь

новости

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://crimea.ria.ru/20240617/ucheniya-morpekhov-po-vysadke-desanta-proshli-na-poberezhe-khersonschiny-1138168540.html

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот