https://crimea.ria.ru/20240617/flot-provodit-ucheniya-v-sevastopole-1138173844.html
Флот проводит учения в Севастополе
Флот проводит учения в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Флот проводит учения в Севастополе
В Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T17:18
2024-06-17T17:18
2024-06-17T17:18
севастополь
новости
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://crimea.ria.ru/20240617/ucheniya-morpekhov-po-vysadke-desanta-proshli-na-poberezhe-khersonschiny-1138168540.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Флот проводит учения в Севастополе
В Севастополе флот проводит учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе военные снова проводят учения со стрельбой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 18:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в Telegram.
В городе все спокойно, подчеркнул губернатор.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.