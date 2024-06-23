https://crimea.ria.ru/20240623/krymskiy-most-zakryt-1138303077.html

Крымский мост закрыт второй раз за день

Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 23.06.2024

Крымский мост закрыт второй раз за день

На Крымскому мосту временно остановлено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.06.2024

2024-06-23T13:18

2024-06-23T13:18

2024-06-23T13:18

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту временно остановлено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240618/zayavlenie-vms-ukrainy-o-krymskom-moste-pochemu-kiev-smenil-ritoriku-1138190977.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя