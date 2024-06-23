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Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Крымский мост закрыт второй раз за день
На Крымскому мосту временно остановлено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T13:18
2024-06-23T13:18
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту временно остановлено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240618/zayavlenie-vms-ukrainy-o-krymskom-moste-pochemu-kiev-smenil-ritoriku-1138190977.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт второй раз за день

Крымский мост закрыт для движения транспорта второй раз за день

13:18 23.06.2024
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту временно остановлено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Крымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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