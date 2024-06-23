https://crimea.ria.ru/20240623/krymskiy-most-s-utra-voskresenya-pered-dosmotrovymi-punktami-ochered-1138297878.html
Крымский мост: с утра воскресенья перед досмотровыми пунктами очередь
Крымский мост: с утра воскресенья перед досмотровыми пунктами очередь - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Крымский мост: с утра воскресенья перед досмотровыми пунктами очередь
На Крымском мосту в воскресенье утром очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T07:07
2024-06-23T07:07
2024-06-23T07:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в воскресенье утром очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.
https://crimea.ria.ru/20240609/pyat-prichin-priekhat-v-krym---infografika-1137960271.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: с утра воскресенья перед досмотровыми пунктами очередь
На Крымском мосту ожидают проезда 73 автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в воскресенье утром очередь к досмотровым пунктам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По состоянию на 7:00 в очереди со стороны Тамани находится 73 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. В приоритетном порядке переправляются грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. В рамках проведения мероприятий по антитеррористической защищенности Керченская переправа работает в светлое время суток.