Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240622/kakoy-segodnya-prazdnik-22-iyunya-1129536629.html
Какой сегодня праздник: 22 июня
Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Какой сегодня праздник: 22 июня
В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T00:00
2024-06-22T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/15/1129537358_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_2b7b71435f30d18dcb9e5083fcc348d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.Что празднуют в мире22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.Знаменательные событияВ 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.Кто родилсяВ 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона."Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.Свое 77-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей – валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/15/1129537358_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29036a60e7e60e241ff34b8d5aefa92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 22 июня

Что празднуют в России и мире 22 июня

00:00 22.06.2024
 
© РИА Новости . Хачатуров / Перейти в фотобанкЖивописная природа Филиппин
Живописная природа Филиппин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Хачатуров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.

Что празднуют в мире

22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.
Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.

Знаменательные события

В 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.
В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.
22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.

Кто родился

В 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона.
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.
Свое 77-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей – валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.
Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
22:43Главное за день: 21 июня
22:30Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
22:03ВСУ атаковали единственную подстанцию Энергодара в Запорожской области
21:57Главные новости Крыма: 21 июня
21:32Золотую медаль игр БРИКС завоевал крымский борец-вольник
21:13Брать или не брать – зачем нужен курортный сбор в Крыму
20:53Что посмотреть в Керчи – инфографика
20:32ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшие
20:08В Севастополе снова слышна стрельба
19:51"Газель" столкнулась с КАМАЗом – пострадал 9-летний ребенок
19:31Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно России
19:10Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
18:41Жители Керчи жалуются на обилие водорослей на пляже
18:10В Крыму начали собирать самые вкусные персики в России
17:47Прокуратура проверит нарушение прав жильцов МКД Керчи и Севастополя
17:31Туристке понадобилась помощь спасателей в Судакской крепости
17:11Нужно ли Крыму вводить туристический сбор – мнение эксперта
16:43Ураган "Эдгар" в Москве и шторм на Кубани – дойдет ли непогода до Крыма
Лента новостейМолния