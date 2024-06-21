https://crimea.ria.ru/20240621/tela-pogibshikh-naydeny-na-meste-krusheniya-vertoleta-v-amurskoy-oblasti-1138263499.html

Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области

Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области

На месте крушения вертолета в Амурской области найдены погибшие и обломки воздушного судна. Об этом сообщили в центре гражданской защиты и пожарной безопасности РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T11:50

2024-06-21T11:50

2024-06-21T13:02

россия

происшествия

авиакатастрофа

крушение вертолета

новости

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. На месте крушения вертолета в Амурской области найдены погибшие и обломки воздушного судна. Об этом сообщили в центре гражданской защиты и пожарной безопасности области.Ветролет Robinson R-66 разбился в Амурской области, на его борту было четыре человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.Как сообщают в центре, утром спасатели вылетели к мету происшествия по координатам, переданным с аварийного маяка воздушного судна. Из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги – вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком. С воздуха склоны осматривали три вертолета: два Robinson и один Ми-8. Обломки разбившегося вертолета удалось обнаружить около 13.30 по местному времени.Вертолет Robinson R-66 вылетел 19 июня с площадки одного из предприятий, но вскоре перестал выходить на связь. Оперативно была начата поисково-спасательная операция. Более суток специалисты прочесывали труднодоступную местность. 21 июня в тайге спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета.

россия

амурская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, авиакатастрофа, крушение вертолета, новости, амурская область