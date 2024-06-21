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Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области
Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области
На месте крушения вертолета в Амурской области найдены погибшие и обломки воздушного судна. Об этом сообщили в центре гражданской защиты и пожарной безопасности РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T11:50
2024-06-21T13:02
россия
происшествия
авиакатастрофа
крушение вертолета
новости
амурская область
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. На месте крушения вертолета в Амурской области найдены погибшие и обломки воздушного судна. Об этом сообщили в центре гражданской защиты и пожарной безопасности области.Ветролет Robinson R-66 разбился в Амурской области, на его борту было четыре человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.Как сообщают в центре, утром спасатели вылетели к мету происшествия по координатам, переданным с аварийного маяка воздушного судна. Из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги – вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком. С воздуха склоны осматривали три вертолета: два Robinson и один Ми-8. Обломки разбившегося вертолета удалось обнаружить около 13.30 по местному времени.Вертолет Robinson R-66 вылетел 19 июня с площадки одного из предприятий, но вскоре перестал выходить на связь. Оперативно была начата поисково-спасательная операция. Более суток специалисты прочесывали труднодоступную местность. 21 июня в тайге спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, происшествия, авиакатастрофа, крушение вертолета, новости, амурская область
Тела погибших найдены на месте крушения вертолета в Амурской области

На месте крушения вертолета в Амурской области обнаружены тела погибших

11:50 21.06.2024 (обновлено: 13:02 21.06.2024)
 
Место преступления
Место преступления
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. На месте крушения вертолета в Амурской области найдены погибшие и обломки воздушного судна. Об этом сообщили в центре гражданской защиты и пожарной безопасности области.
Ветролет Robinson R-66 разбился в Амурской области, на его борту было четыре человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Как сообщают в центре, утром спасатели вылетели к мету происшествия по координатам, переданным с аварийного маяка воздушного судна.
Из-за сложного рельефа – крутых склонов и непроходимой тайги – вертолет смог высадить спасателей на косе в районе реки. До места крушения они добирались пешком. С воздуха склоны осматривали три вертолета: два Robinson и один Ми-8. Обломки разбившегося вертолета удалось обнаружить около 13.30 по местному времени.
"Во время очередного облета воздушное судно заметило обломки вертолета – к ним были направлены спасатели. Место крушения было обнаружено примерно в 114 км от города Зеи в тайге", - сообщают спасатели.
Вертолет Robinson R-66 вылетел 19 июня с площадки одного из предприятий, но вскоре перестал выходить на связь. Оперативно была начата поисково-спасательная операция. Более суток специалисты прочесывали труднодоступную местность. 21 июня в тайге спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета.
 
РоссияПроисшествияАвиакатастрофаКрушение вертолетаНовостиАмурская область
 
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