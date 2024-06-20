https://crimea.ria.ru/20240620/otdykhayuschie-v-krymu-zaekhali-na-mashine-na-plyazh-i-povredili-dorozhki-1138256644.html

Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки

Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки

Отдыхающие заехали на пляж в Черноморском районе на машине и повредили на нем деревянные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T20:27

2024-06-20T20:27

2024-06-20T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Отдыхающие заехали на пляж в Черноморском районе на машине и повредили на нем деревянные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По информации полиции, полученной от очевидцев, женщины могли быть нетрезвы. Личность женщин удалось установить: ими оказались местные жительницы 41 и 45-ти лет. Они доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств."В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - уточняют в МВД по РК.Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

https://crimea.ria.ru/20240618/skolko-plyazhey-otkryty-v-sevastopole-1138170552.html

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