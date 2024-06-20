https://crimea.ria.ru/20240620/otdykhayuschie-v-krymu-zaekhali-na-mashine-na-plyazh-i-povredili-dorozhki-1138256644.html
Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки
Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки
Отдыхающие заехали на пляж в Черноморском районе на машине и повредили на нем деревянные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T20:27
2024-06-20T20:27
2024-06-20T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Отдыхающие заехали на пляж в Черноморском районе на машине и повредили на нем деревянные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По информации полиции, полученной от очевидцев, женщины могли быть нетрезвы. Личность женщин удалось установить: ими оказались местные жительницы 41 и 45-ти лет. Они доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств."В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - уточняют в МВД по РК.Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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Отдыхающие в Крыму заехали на машине на пляж и повредили дорожки
Жительницы Черноморского района заехали на машине на пляж и повредили деревянные дорожки
20:27 20.06.2024 (обновлено: 20:28 20.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Отдыхающие заехали на пляж в Черноморском районе на машине и повредили на нем деревянные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
"В полицию Черноморского района поступило сообщение от граждан, что две женщины на автомобиле заехали на территорию пляжа, где в это время находились люди с детьми, повредив деревянные дорожки, а на замечания отдыхающих отвечали агрессивно", - говорится в сообщении.
По информации полиции, полученной от очевидцев, женщины могли быть нетрезвы. Личность женщин удалось установить: ими оказались местные жительницы 41 и 45-ти лет. Они доставлены в отделение полиции для установления обстоятельств.
"В настоящее время назначена проверка в рамках административного законодательства по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)", - уточняют в МВД по РК.
Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).